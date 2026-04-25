Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungswagen.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend in Wolfsberg.
Wolfsberg
25/04/2026
Rettung rückte aus

Alko-Lenker (74) übersieht Moped: Unfall in Wolfsberg

In Wolfsberg kam es am Samstagabend zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer (74) und einem Mopedlenker (17). Der Pensionist stand unter Alkoholeinfluss, sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Beim Abbiegen dürfte der Motorradlenker (74) aus dem Bezirk Wolfsberg das herannahende Moped übersehen haben. „In der Folge kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Der Motorradlenker zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu, der Mopedfahrer (17) wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Moped-Mitfahrer (17) blieb wiederum unverletzt.

Positiver Alkotest

Der Motorradlenker wurde mit der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. „Ein bei ihm durchgeführter Alkomatentest verlief positiv“, so die Polizisten. Darum wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: