Alko-Lenker (74) übersieht Moped: Unfall in Wolfsberg

In Wolfsberg kam es am Samstagabend zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer (74) und einem Mopedlenker (17). Der Pensionist stand unter Alkoholeinfluss, sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend in Wolfsberg.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend in Wolfsberg.

Beim Abbiegen dürfte der Motorradlenker (74) aus dem Bezirk Wolfsberg das herannahende Moped übersehen haben. „In der Folge kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Der Motorradlenker zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu, der Mopedfahrer (17) wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Moped-Mitfahrer (17) blieb wiederum unverletzt.

Positiver Alkotest

Der Motorradlenker wurde mit der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. „Ein bei ihm durchgeführter Alkomatentest verlief positiv“, so die Polizisten. Darum wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen.