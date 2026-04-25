Neues Einsatzzentrum vereint Feuerwehr, Bauhof und Bergrettung

In Radenthein wurde am Samstag das neue kommunale Einsatzzentrum eröffnet. Feuerwehr, Bergrettung und Bauhof sind nun in der ehemaligen SPAR-Filiale vereint. Das zweigeschossige Gebäude bietet knapp 2.000 Quadratmeter Nutzfläche.

„Mit dem neuen Einsatzzentrum entsteht ein gemeinsamer Ort der Sicherheit, der Verlässlichkeit und des Zusammenhalts. Es stärkt unsere Einsatzorganisationen und schafft optimale Bedingungen für jene, die täglich für die Sicherheit der Menschen im Einsatz stehen“, betont Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) bei der Eröffnung. Radentheins Bürgermeister Michael Maier (ÖVP) führt aus: „Bisher waren die Gebäude der Feuerwehr, der Bergrettung und des Bauhofes auf mehrere Standorte im Stadtgebiet verteilt und alle sanierungsbedürftig. Mit der heutigen offiziellen Eröffnung vom neuen Kommunalen Einsatzzentrum Radenthein nehmen wir ein Zukunftsprojekt für Radenthein und die gesamte Region in Betrieb.“ Investiert wurden rund vier Millionen Euro.

©Büro LRin Lagger-Pöllinger Am Samstag erfolgte die Eröffnung des kommunalen Einsatzzentrums in Radenthein.

Mehr Effizienz

Tatsächlich ist das zweigeschossige Gebäude nicht nur zentral gelegen, sondern verfügt auch noch über eine direkte Anbindung zur Millstätter Straße (B98). „Wir schaffen hier nachhaltige Strukturen, die die Einsatzkräfte in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützen und damit einen wichtigen Beitrag für funktionierende Gemeinden leisten“, so Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ). Auch Landesrat Schuschnig (SPÖ) unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die Region: „Es bündelt Einsatzkräfte, optimiert Abläufe und stellt sicher, dass im Ernstfall schnell und effizient Hilfe geleistet werden kann.“