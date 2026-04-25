Sonnig und warm: Sonntag bringt bis zu 26 Grad

Viel Sonne und frühsommerliche Temperaturen prägen derzeit das Wetter in Kärnten. Am Samstag wurden in einigen Regionen sogar Höchstwerte von knapp 27 Grad gemessen. 5 Minuten berichtete. „Auch am Sonntag wird es wieder durchwegs sonnig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. „Meist zeigen sich lediglich ein paar dünne hohe Wolkenfelder am Himmel.“ Erwartet werden erneut Werte zwischen 21 bis 26 Grad. Regional frischt allerdings der Nordwind auf, und sorgt für eine leichte Brise.