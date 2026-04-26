Waldbrand im Lesachtal: Großeinsatz geht weiter

Seit Ausbruch des Waldbrandes im Lesachtal herrscht Ausnahmezustand. Laut ersten Informationen hat sich das Feuer über Nacht nicht weiter ausgebreitet. Heute gehen die Löscharbeiten weiter.

Immer noch wütet der Waldbrand im Lesachtal. Dank des unermüdlichen Einsatzes der Feuerwehren, Polizei und des Bundesheeres hat dieser sich bereits am gestrigen Samstag nicht weiter ausgebreitet. Wir haben berichtet. Aktuell sind rund 110 Hektar betroffen. 5 Minuten hat mit Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann zur Lage am heutigen Sonntag gesprochen.

„Feuer hat sich nicht weiter ausgebreitet!“

Laut ersten Informationen gegen 6.45 Uhr früh, sei die vergangene Nacht ruhig verlaufen. „Das Feuer hat sich meiner jetzigen Einschätzung nicht weiter ausgebreitet. Um sieben Uhr beginnen die Löscharbeiten ein. Zwischen sechs und sieben Uhr trafen bereits die Feuerwehren ein. Heute wird um zehn Uhr eine Pressekonferenz zur aktuellen Lage abgehalten.

Löscharbeiten gehen in der Früh weiter

Nach wie vor sind rund 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Fläche betroffen. Vergleichen lässt sich das mit 154 Fußballfeldern. Gestern Abend, gegen 20 Uhr wurde der Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen eingestellt. Über Nacht wurde abermals eine Brandwache eingerichtet. Heute stehen wieder, wie auch schon gestern rund sieben Hubschrauber im Einsatz. Vier Polizeihubschrauber, einer davon ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet, sowie weitere Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres. Von den Feuerwehren werden rund 280 Florianis vor Ort sein.

©LPD Kärnten/FEST Klagenfurt | Ersten Informationen zufolge hat sich das Feuer über Nacht nicht weiter ausgebreitet.

KAT-Zug rückt an

Wie bereits berichtet, rückt heute auch der Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaft 2 (F-KAT-Bereitschaft) aus dem Bezirk Spittal an der Drau an. Dieser ist schon im Anmarsch, so Zimmermann und wird „um acht Uhr mit 60 Mann/Frau eintreffen.“ Eine Wind- und Wetterprognose sei derzeit noch nicht absehbar, so vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandanten, doch scheint es aktuell ruhig zu sein: „Es weht jetzt gerade nur ein leichtes Lüftchen.“