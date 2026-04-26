Skip to content
Region auswählen:
/ ©LPD Kärnten/FEST Klagenfurt
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Polizeihubschrauber im Löscheinsatz.
Derzeit weht schwacher bis mäßiger Wind im Bereich des Lesachtals.
Lesachtal/Kärnten
26/04/2026
Waldbrand

Lesachtal: So verhalten sich Wind und Wetter in den nächsten Tagen

Seit Tagen läuft der Großeinsatz aufgrund des Waldbrandes im Lesachtal. 5 Minuten hat mit der Geosphere Austria über den Wind- und Wetterausblick auf die nächsten Tage gesprochen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
2 Minuten Lesezeit(281 Wörter)

Der großangelegte Einsatz im Lesachtal läuft nun bereits seit Donnerstagnacht. Östlich von Maria Luggau stehen rund 110 Hektar Wald in Flammen. Gerade der Wind ist ein entscheidender Faktor, wenn es um den weiteren Verlauf geht.

Mäßiger Wind am Sonntag

In der Nacht auf den Samstag kam es zu einer Ausbreitung auf 110 Hektar, Grund dafür sind die derzeitige Trockenheit und auch der anhaltende Wind. Wir haben berichtet. Ersten Informationen zufolge sei die Nacht ruhig verlaufen, das Feuer habe sich nicht weiter ausgebreitet. Wie Michael Tiefgraber, Wetterexperte der Geosphere Austria am heutigen Sonntagmorgen im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt, gibt es keine großen Änderungen zum gestrigen Samstag. „Es weht derzeit schwacher bis mäßiger Nordwestwind.“ Dieser werde sich vermutlich um die Mittagszeit wieder drehen, so der Meteorologe und weiter: „Gegen Mittag dreht er nach Südost und bleibt mäßig.“ Heute bleibt es in der Region sonnig und warm, wie auch schon gestern.

Das Bild auf 5min.at zeigt den Waldbrandeinsatz im Lesachtal.
©FF Kartitsch
Die derzeitige Trockenheit und der Wind trieben die Flammen im Lesachtal immer weiter an.

So stehen die Chancen auf Regen

Auch für den morgigen Montag ist nur schwacher bis mäßiger Wind angekündigt, informiert der Tiefgraber weiter. „Morgen gibt es bestehende Cancen auf Schauer“, so der Wetterexperte, in der betroffenen Gegend handelt es sich aber um eine 20 bis 30-prozentige Chance, dass Regen kommt. „Am Dienstag stehen die Chancen höher“, heißt es. Allerdings wird kein flächendeckender Regen erwartet, doch sind durchaus Regenschauer von Montag bis Mittwoch möglich, „da der Hochdruckeinfluss abnimmt.“ Ob dies einen Einfluss auf den Waldbrand haben wird, sei aber nicht absehbar. Derzeit stehen rund 280 Einsatzkräfte der Feuerwehren, sowie rund sieben Hubschrauber von Polizei und des Österreichischen Bundesheeres im Einsatz.

Foto auf 5min.at zeigt den Black Hawk beim Einsatz im Lesachtal.
©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg |
Am heutigen Sonntag geht der Großeinsatz im Lesachtal weiter.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 08:16 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: