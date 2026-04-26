Lesachtal: So verhalten sich Wind und Wetter in den nächsten Tagen

Seit Tagen läuft der Großeinsatz aufgrund des Waldbrandes im Lesachtal. 5 Minuten hat mit der Geosphere Austria über den Wind- und Wetterausblick auf die nächsten Tage gesprochen.

Der großangelegte Einsatz im Lesachtal läuft nun bereits seit Donnerstagnacht. Östlich von Maria Luggau stehen rund 110 Hektar Wald in Flammen. Gerade der Wind ist ein entscheidender Faktor, wenn es um den weiteren Verlauf geht.

Mäßiger Wind am Sonntag

In der Nacht auf den Samstag kam es zu einer Ausbreitung auf 110 Hektar, Grund dafür sind die derzeitige Trockenheit und auch der anhaltende Wind. Wir haben berichtet. Ersten Informationen zufolge sei die Nacht ruhig verlaufen, das Feuer habe sich nicht weiter ausgebreitet. Wie Michael Tiefgraber, Wetterexperte der Geosphere Austria am heutigen Sonntagmorgen im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt, gibt es keine großen Änderungen zum gestrigen Samstag. „Es weht derzeit schwacher bis mäßiger Nordwestwind.“ Dieser werde sich vermutlich um die Mittagszeit wieder drehen, so der Meteorologe und weiter: „Gegen Mittag dreht er nach Südost und bleibt mäßig.“ Heute bleibt es in der Region sonnig und warm, wie auch schon gestern.

©FF Kartitsch Die derzeitige Trockenheit und der Wind trieben die Flammen im Lesachtal immer weiter an.

So stehen die Chancen auf Regen

Auch für den morgigen Montag ist nur schwacher bis mäßiger Wind angekündigt, informiert der Tiefgraber weiter. „Morgen gibt es bestehende Cancen auf Schauer“, so der Wetterexperte, in der betroffenen Gegend handelt es sich aber um eine 20 bis 30-prozentige Chance, dass Regen kommt. „Am Dienstag stehen die Chancen höher“, heißt es. Allerdings wird kein flächendeckender Regen erwartet, doch sind durchaus Regenschauer von Montag bis Mittwoch möglich, „da der Hochdruckeinfluss abnimmt.“ Ob dies einen Einfluss auf den Waldbrand haben wird, sei aber nicht absehbar. Derzeit stehen rund 280 Einsatzkräfte der Feuerwehren, sowie rund sieben Hubschrauber von Polizei und des Österreichischen Bundesheeres im Einsatz.

©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg | Am heutigen Sonntag geht der Großeinsatz im Lesachtal weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 08:16 Uhr aktualisiert