Autofreier Tag am Wörthersee: Mehrere Straßen gesperrt

Am heutigen Sonntag, dem 26. April 2026, findet wieder der autofreie Tag rund um den Wörthersee statt. Die Strecke ist von zehn bis 17 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Heute sind die Straßen rund um den Wörthersee gesperrt.

Heute sind die Straßen rund um den Wörthersee gesperrt.

Der autofreie Tag am Wörthersee lockt am heutigen Sonntag wieder zahlreiche Radfahrer, Skater und Läufer an. Diese haben die Möglichkeit den See und die schöne Landschaft ohne Störungen zu genießen. Zwischen zehn und 17 Uhr gibt es keinen motorisierten Verkehr.

Im Uhrzeigersinn um den See

Um Unfälle durch den Gegenverkehr zu vermeiden, gilt es für alle Teilnehmer im Uhrzeigersinn um den See zu fahren. Die Strecke ist rund 44 Kilometer lang und Autos wird es heute keine geben, die Straßen sind rein für Radler, Skater und Läufer reserviert. Die Strecke verläuft von Klagenfurt kommend Richtung Reifnitz, Maria Wörth Velden und von Velden kommend Richtung Pörtschach, Krumpendorf, Klagenfurt.

Straßensperren bereits ab neun Uhr

Die Absperrungsmaßnahmen werden ab neun Uhr eingeleitet. Um 17 Uhr wird die Strecke dann wieder für den motorisierten Verkehrs freigegeben. Genauere Informationen zum autofreien Tag am Wörthersee findest du auch der Website. Der autofreie Tag am Ossiacher See findet heuer am 3. Mai 2026 statt.

©woerthersee-autofrei.at Am heutigen Sonntag, dem 26. April 2026, findet der autofreie Tag am Wörthersee statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 08:48 Uhr aktualisiert