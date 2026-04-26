50 Meter über Asphalt geschlittert: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstagabend, dem 25. April 2026, kam es auf der Zollfeld Straße (L71) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Motorradfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am 25. April 2026 lenkte ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan sein Motorrad gegen 19.25 Uhr auf der Zollfeld Straße (L71) von Klagenfurt kommend in Fahrtrichtung St. Veit an der Glan.

Überholmanöver ging schief

Im Zuge eines Überholmanövers touchierte er ein Auto, gelenkt von einer 64-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, im hinteren Bereich. Der Motorradlenker kam dabei zu Sturz. Das Motorrad sowie der Lenker schlitterten rund 50 Meter über die Fahrbahn. Der Mann kam auf der Fahrbahn zum Liegen. „Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, heißt es vonseiten der Polizei.

Alkotest verlief positiv

Das Motorrad wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, teilen die Beamten weiter mit. Ein im Klinikum durchgeführter Alkotest verlief positiv. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr St. Donat mit zwei Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften. Die Zollfeld Straße (L71) war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.