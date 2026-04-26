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/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autofahrer mit Bier und einen Polizisten.
Zu einem Unfall kam es heute im Lavanttal.
Mettersdorf
26/04/2026
Führerschein weg

Alkolenker (20) baute Unfall: Auto landete im Acker

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es im Lavanttal zu einem Unfall. Der junge Autofahrer war alkoholisiert unterwegs....

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Ein 20-jähriger Wolfsberger lenkte am 26. April 2026 um 4.30 Uhr ein Auto auf der Ettendorfer Landesstraße (L143) von Jakling kommend in Fahrtrichtung Mettersdorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpflock und kam in der angrenzenden Ackerfläche zum Stillstand.

Alkotest positiv

Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste vom Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.

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