Alkolenker (20) baute Unfall: Auto landete im Acker

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es im Lavanttal zu einem Unfall. Der junge Autofahrer war alkoholisiert unterwegs....

Zu einem Unfall kam es heute im Lavanttal.

Zu einem Unfall kam es heute im Lavanttal.

Ein 20-jähriger Wolfsberger lenkte am 26. April 2026 um 4.30 Uhr ein Auto auf der Ettendorfer Landesstraße (L143) von Jakling kommend in Fahrtrichtung Mettersdorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpflock und kam in der angrenzenden Ackerfläche zum Stillstand.

Alkotest positiv

Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste vom Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.