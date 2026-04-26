„Wir für Hier“: Mit dieser Strategie will die SPÖ die Wahlen gewinnen

Mit einer bis auf den letzten Platz gefüllten Blumenhalle in St. Veit, spürbarer Aufbruchsstimmung und klaren politischen Botschaften hat die SPÖ Kärnten bei ihrer Kärnten Konferenz den Auftakt für die kommende Gemeinderatswahl gesetzt. Im Mittelpunkt standen die neue Werbelinie „Wir für Hier“, die Ehrung von Herwig Seiser sowie eine richtungsweisende Rede von Landeshauptmann Daniel Fellner.

„Wir für Hier“

Die Blumenhalle in St. Veit präsentierte sich als politisches Zentrum des Landes: Hunderte Genossinnen und Genossen aus ganz Kärnten folgten der Einladung zur Kärnten Konferenz der SPÖ. Mit der Präsentation der neuen Werbelinie „Wir für Hier“ stellte die SPÖ Kärnten ihren strategischen Fokus für die kommenden Monate vor. Ziel sei es, noch stärker direkt bei den Menschen präsent zu sein und ihre Anliegen in den Mittelpunkt der politischen Arbeit zu stellen. In seiner Rede skizzierte Landeshauptmann Daniel Fellner die zentralen Herausforderungen und Zielsetzungen für Kärnten. Er verwies auf die erfolgreiche Entwicklung des Landes in den vergangenen Jahren – von der Stabilisierung der Finanzen bis hin zur wirtschaftlichen Erholung – und betonte zugleich die Verantwortung, diesen Weg konsequent weiterzugehen.

©SPÖ Kärnten/Erich Varh | Bei einer… ©SPÖ Kärnten/Erich Varh | …Pressekonferenz… ©SPÖ Kärnten/Erich Varh | …präsentierte die SPÖ… ©SPÖ Kärnten/Erich Varh | …ihr Wahlprogramm.

Kärnten in einer unsicheren globalen Lage

Fellner stellte klar, dass Kärnten in einer zunehmend unsicheren globalen Lage auf seine eigenen Stärken setzen müsse. Vor allem die Gefahr von Autokratien stellen eine signifikante Bedrohung unserer Demokratie dar. Er appellierte daran auch „hinter die Kulissen zu schauen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Rechte Ideologien wollen keine Hilfe anbieten, sie wollen Macht.“ Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der politischen Kultur. Fellner appellierte, den Dialog mit den Menschen zu intensivieren und Politik wieder verständlicher und greifbarer zu machen. „Zuhören, verstehen und handeln“ müsse wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Die SPÖ Kärnten soll eine positive Bewegung sein. „Wir haben alles, sind gut vorbereitet. Wir dürfen uns von rechten Ideologien unser Land nicht schlechtreden lassen.“

Viktor Adler Medaille für Herwig Seiser

Einen emotionalen Höhepunkt der Konferenz bildete die Verleihung der Viktor Adler Medaille an Herwig Seiser. Damit wurde sein langjähriges Engagement für die Sozialdemokratie und seine Verdienste um das Land Kärnten gewürdigt. Die Auszeichnung wurde von den Anwesenden mit langanhaltendem Applaus begleitet. Die Kärnten Konferenz setzte damit ein klares Signal für die kommenden Monate: Die SPÖ Kärnten sieht sich geschlossen, motiviert und inhaltlich klar ausgerichtet. Mit dem Leitsatz „Wir für Hier“ will die Partei den Fokus auf die kommunale Ebene legen und den direkten Kontakt mit den Menschen weiter stärken.