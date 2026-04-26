Aktuelle Lage im Lesachtal: „Haben den Brand eingegrenzt“

Der Waldbrand hält derzeit das ganze Lesachtal in Atem und hat ein enormes Ausmaß angenommen. Auch heute geht der Großeinsatz weiter. In einer Pressekonferenz wird über die aktuelle Lage informiert.

Seit Donnerstagnacht wütet der Waldbrand im Lesachtal nahe Maria Luggau. Wir haben berichtet. Die Lage spitzte sich immer mehr zu, der Brand umfasst aktuell eine Fläche von rund 110 Hektar. Zu einem leichten Aufatmen kam es, da sich derzeit das Feuer nicht weiter ausgebreitet hat. Am heutigen Sonntagvormittag findet eine Pressekonferenz mit Landeshauptmann Daniel Fellner und Landesfeuerwehrkommandant FVPräs. Rudolf Robin zur aktuellen Situation statt. Mit dabei sind auch Bezirkshauptmann Heinz Pansi, Bürgermeister Bernhard Knotz (ÖVP) und Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann.

Großeinsatz geht am Sonntag weiter

Mit Stand 8.30 Uhr am heutigen Sonntagmorgen stehen 36 Feuerwehren mit rund 360 Kräften im Löscheinsatz, darunter sind auch 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr-Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaft 2 (F-KAT-Bereitschaft) aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Aus der Luft werden die Kräfte am Boden von vier Hubschraubern der Polizei und drei Hubschraubern des Bundesheeres unterstützt. Auch das rote Kreuz ist mit sechs Sanitätern vor Ort in Bereitschaft.

Brand soll heute besser unter Kontrolle gebracht werden

Bezirkshauptmann Heinz Pansi betont bei der Pressekonferenz, dass es bei diesem Einsatz gelungen sei, die Gefahren für Leib und Leben fernzuhalten. „Das ist ein Qualitätsbeweis aller Einsatzorganisation.“ In Bezug auf die aktuelle Lage informiert Einsatzleiter Gert Guggenberger: „Heute versuchen wir den Brand noch besser unter Kontrolle zu bringen. Wir haben den Brand eingegrenzt.“ Es gibt derzeit zwei Flanken wo man einmal von oben zugreift und auch von der Ortschaft aus werden Löschmaßnahmen gesetzt. Zusätzlich wird aus der Luft wird gelöscht, „so kann dann im Laufe der nächsten Woche „Brand Aus‘ gegeben werden.‘

Hubschrauber weiter notwendig

Wasser für Löschmaßnahmen sei genügend vorhanden, da man auf die Gail oder umliegende Bäche zurückgreifen könne. Auch die weitere Präsenz der Hubschrauber wurde thematisiert. Wie Pansi weiter mitteilt, wurde die Notwendigkeit dessen schon mit Bundesheer und Polizei besprochen. „So wolle man zumindest fünf Maschinen zur weiteren Unterstützung im Einsatz lassen. „Wir wollen zumindest fünf Maschinen zur Unterstützung behalten.“ Da sich der Waldbrand zu einem großen Ausmaß entwickelt hat, steht heute auch F-KAT-Bereitschaft aus Spittal im Einsatz.

©LPD Kärnten/Pleschberger | Am Foto: LFKDT Rudolf Robin, BH Heinz Pansi, LH Daniel Fellner beim Lokalaugenschein in St. Lorenzen

Fellner: 200 Euro pro Person pro Tag als Entschädigung

Landeshauptmann Daniel Fellner richtete einen Appell an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Feuerwehrleute hier in den Einsatz gehen zu lassen: „Wir brauchen sie dringend. Mein größter Respekt an alle, die hier so hervorragende Arbeit leisten.“ 200 Euro pro Person und Tag gebe es vom Land als Entschädigungszahlung, abgewickelt werde dies über das Katastrophenschutzreferat. on Italien seien die Canadair-Löschflugzeuge angeboten worden, so Fellner weiter. „Wir haben uns aber aus rein rechnerischen Gründen dagegen entschieden“, sagte er. Mit den aktuell sieben eingesetzten Hubschraubern – drei vom Bundesheer, vier von der Polizei – schaffe man einen gigantischen Umlauf: „In fünf Minuten sind es rund 6.000 Liter Wasser.“ Die Canadair-Maschinen würden für die selbe Menge eine halbe Stunde benötigen, außerdem müssten bei ihrem Anflug die Hubschrauber aus Sicherheitsgründen am Boden bleiben.

„Zusammenhalt der vorzeigewürdig ist“

Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin dazu: „Wenn es sich um ein größeres Ausmaß handelt, dann haben wir in Kärnten auch fünf Feuerwehren- und Katastrophenschutzbereitschaften, die für solche Einsätze in der Kategorie Waldbrand sofort zur Verfügung stehen. Auch sind wir eng mit den anderen Bundesländern in Abstimmung, damit auch schnell reagiert werden kann.“ Lesachtals Bürgermeister Bernhard Knotz bedankt sich bei allen Einsatzorganisationen für die breite Unterstützung: „Es besteht ein Zusammenhalt der vorzeigewürdig ist. Es hat bislang sehr gut funktioniert. Was da geleistet wurde, ist einzigartig und übermenschlich. Wir im Lesachtal leben eine große Gemeinschaft.“ Sollten weitere Materialien benötigt werden, werden die Kosten vonseiten des Landes vorgestreckt, dies werde dann mit dem Bund abgewickelt, so Landeshauptmann Daniel Fellner, der auch zusichert, dass man sich um eine allfällige Differenz vonseiten des Landes kümmern werde.

©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg | Der Großeinsatz im Lesachtal geht auch am heutigen Sonntag weiter.

„Das was hier geleistet wird, ist gewaltig“

Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann erzählt, wie es in den ersten Einsatzstunden war: „Um 21.21 Uhr am Donnerstag waren bereits acht Feuerwehren vor Ort. In der Nacht war nicht mehr viel möglich. Wir haben dann schon Hubschrauber voravisiert um in der Früh mit geballter Kraft zu starten.“ Am heutigen Sonntag sind wieder rund 360 Florianis im Einsatz, auch das Rote Kreuz und die Hubschrauber. „Das was hier geleistet wird ist gewaltig. Seit Donnerstag sind rund 980 Feuerwehrleute im Lesachtal im Einsatz.

Bislang keine Verletzten

Am 24. April wurden 480.000 Liter Wasser transportiert, teilt er weiter mit. Am 25. April rund 661.000 Liter.“ „Über eine Million Liter Wasser wurden bislang hochgrebacht. Gott sei Dank gibt es derzeit keine Verletzten.“ Die Feuerwehren des Lesachtales sind von Beginn an im Einsatz. Mittlerweile war jede der 43 Feuerwehren im Bezirk Hermagor schon einmal vor Ort. „Das alles wird uns noch ein paar Tage beschäftigen. Wir hoffen, dass wir unfallfrei alles über die Bühne bringen“, so Zimmermann abschließend.

„Unglaublich, was alle Einsatzkräfte leisten“

Einsatzleiter Gert Guggenberger erzählt von drei bis vier Meter hohen Flammen, die auf die Einsatzkräfte zukommen: „hier muss man wirklich gut ausgebildet sein und die richtigen Entscheidungen treffen.“ Auch der Wind machte den Einsatzkräften zu schaffen, da dieser zum Abend hin gedreht hat. In den Nächten wurde immer Brandwache gehalten, in den Morgenstunden wurden täglich Feuerwehren nachalarmiert. „Bei so einem Ausmaß ist es unglaublich was alle Einsatzkräfte hier leisten, denn solche Situation sind nicht normal. Es ist der Feuerwehrmann/frau der/die wirklich hier steht und arbeitet“, so Guggenberger. Gerade die Lesachtaler Florianis sind immens gefordert, denn sie haben heute schon den vierten Tag im Einsatz. „Feuerwehrfamilie ist nicht nur ein Schlagwort, das spürt man hier“, betont Guggenberger abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 12:06 Uhr aktualisiert