Die Sache mit dem Kopfschütteln, Teil 4

Und dann kann es vorkommen, dass man mit dem Kopfschütteln gar nicht mehr fertig wird.

Der erste Schüttler

Für den ersten Schüttler sorgt weiterhin der offenbar aus purem Gold geplante und in Bau befindliche Radweg durch die Lieserschlucht. Oder besser gesagt: die fehlende ganzheitliche Sicht auf die Kärntner Radwege als solches. Während nämlich rund 25 Millionen in diesen güldenen Radweg gesteckt werden, der dann fast freischwebend über der Lieser ein paar Radlfahrer zwischen Seeboden und Spittal begrüßen wird dürfen, ist anderswo kaum etwas in Sicht. Dort, wo tatsächlich und im Gegensatz zum Oberkärntner Gold-Radweg, wirklich Unmengen an Radfahrern unterwegs sind, am Wörthersee, ist wenig dergleichen möglich. Die Südseite des Sees ist für Biker lebensgefährlich, doch was passiert? Genau: nichts. Lieserschlucht ja, Wörthersee nein, darauf muss man auch erst kommen.Aber wir schütteln unsere weisen Häupter weiter.

Straßenausbau bis 2039?

Bis zum Jahr 2039 (richtig gelesen: 2039) soll es doch tatsächlich gelingen, die B317, diese Todesstrecke zwischen Friesach und St. Veit, sicherheitstechnisch auszubauen. Naja, nicht ganz. Bei Zwischenwässern bleibt das Nadelöhr erhalten, die Straßen bleibt dort zweispurig. Gottlob, sonst würden die Bauarbeiten wohl bis 2050 brauchen. Da ist 2039 ja fast zeitnah. Immerhin bringt jener Politiker, der dann die Straße eröffnen wird, aktuell gerade seine Schulpflicht hinter sich. Weil’s so lustig ist, ein weiterer Grund zum Kopfschütteln. In Greifenburg wäre man wohl froh, bis 2050 endlich eine Umfahrung zu haben. Doch angesichts der seit den Punischen Kriegen anhaltenden Streiterei um die Trasse, wird das wohl nichts werden mit der Umfahrung. Jedenfalls nicht mittelfristig und vermutlich auch nicht langfristig. Also werden die Kinder weiter zwischen den Lkw in Lebensgefahr sein, werden die Fassaden weiter bröckeln und der Ortskern wird weiter sterben. Vielleicht setzen aber alle auf den Faktor Zeit und der Individualverkehr ist bis dahin ohnehin Geschichte. Vielleicht gibt´s dann schon autonom fliegende Robo-Taxis – Problem gelöst. Könnte ja sein, nichts Genaues weiß man nicht.

Es wird weiter geschüttelt

Wer jetzt glaubt, wir seien mit dem Kopfschütteln fertig, der irrt. Sorry, das sagen zu müssen. Immerhin geht’s wieder einmal um Chats. Dabei wusste schon der legendäre ÖVP-Klubobmann Georg Wurmitzer: „Jedes Schriftl is´ a Giftl“. Ob das Schriftl dann auf Papier zu finden ist, oder digital am Handy, ist völlig nebensächlich. Absolut wurscht. Auch digital kann es im Mittelpunkt einer Affäre stehen, die Österreichs größte und zwangsgebührenfinanzierte Medienorgel erschüttert. Und das ist nicht nebensächlich. Und so finden wir gelernte Österreicher, also auch wir gelernte Kärntner, immer wieder etwas zum Sudern. Oder heimatlich ausgedrückt zum Tschentschen. PS: Da gibt’s noch etwas. Das ist aber nicht zum Kopfschütteln, das ist zum Verzweifeln. 5 Minuten deckte auf, dass es wieder einmal einem cerebral minderbegüterten Landsmann vorbehalten blieb, am Geburtstag eines der größten Verbrecher der Geschichte dessen Lieblingsspeise zu bewerben. Manche Reaktion auf diesen braunen Speiseplan war aber mindestens ebenso verurteilenswert.