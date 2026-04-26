Wetterumschwung in Kärnten: Wie viel Regen wird kommen?

Aktuell fühlt man sich schon fast im Sommer angekommen, doch kommende Woche gibt es in Kärnten einen Wetterumschwung. Einen Überblick bekommst du hier.

Nächste Woche gibt es in Kärnten einen Wetterumschwung mit etwas Regen, auch die Temperaturen fallen.

Nächste Woche gibt es in Kärnten einen Wetterumschwung mit etwas Regen, auch die Temperaturen fallen.

Die Kärntner erleben derzeit schöne und warme Tage. Für den heutigen Sonntag waren rund 26 Grad vorausgesagt. Doch das trockene Wetter bringt nicht nur Positives. Wie bereits berichtet ist am Donnerstagabend im Lesachtal ein Waldbrand ausgebrochen, welcher sich rasant ausbreitete. Vor allem der Wind spielte dabei eine große Rolle. Wie die kommende Woche wettertechnisch in Kärnten wird, erfährst du hier.

Hockdruckeinfluss nimmt bereits morgen ab

Kommende Woche wird es zu einem Wetterumschwung kommen, heißt es von Michael Tiefgraber, Wetterexperte der Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. „Es wird zwar großteils recht sonnig und trocken sein, aber im Bergland sind am Montag vereinzelte Schauer möglich.“ Auch soll es nicht mehr ganz so warm werden. Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad. Von Nordosten her fließt kühlere Luft ein.

Wetter in Kärnten: „Der ein oder andere Regenschauer“

„Am Dienstag und Mittwoch gibt es im ganzen Land den ein oder anderen Regenschauer“, so Tiefgraber weiter. Allerdings wird kein flächendeckender Regen erwartet, es soll aber im ganzen Land etwas regnen. Am Dienstag fallen die Temperaturen schon etwas ab, die Tageshöchstwerte liegen bei rund 20 Grad und am Mittwoch bei rund 17 Grad.

Hochdruckeinfluss am Donnerstag

„Am Donnerstag und Freitag geht es mit den Temperaturen wieder etwas nach oben“, so der Wetterexperte im Gespräch mit 5 Minuten weiter, denn es gibt schon wieder einen Hockdruckeinfluss. Ab Donnerstag wird es auch wieder sehr sonnig, heißt es abschließend.

Was ist dein Lieblingswetter? Sonnig und warm Regen und kühl Windig und stürmisch Schneefall und Kälte Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 14:39 Uhr aktualisiert