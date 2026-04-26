Unglaublicher Zusammenhalt im Lesachtal: Landwirte helfen beim Löschen

Hunderte Einsatzkräfte bekämpfen seit fast 65 Stunden einen großflächigen Waldbrand im Lesachtal. Starke Unterstützung bekommen sie auch aus der Bevölkerung. Diese hält fest zusammen und hilft, wo sie nur kann.

Beispielloser Zusammenhalt im Lesachtal: Seit Donnerstag kämpfen dort hunderte Einsatzkräfte gegen den flächenmäßig wohl größten Waldbrand Österreichs. Seit Ausbruch des Feuers unterstützten 980 Florianis die Löscharbeiten. Zusätzlich helfen auch das Bundesheer, die Polizei und das Rote Kreuz. Und damit nicht genug: Auch die Bevölkerung packt tatkräftig mit an.

©Warmuth Matthias Hunderte Kräfte kämpfen seit Tagen gegen den Waldbrand im Lesachtal.

Welle der Hilfsbereitschaft im Lesachtal

Wie bereits berichtet, versorgen Mitarbeiter der hiesigen SPAR-Filiale die Einsatzkräfte mit Lebensmitteln und Getränken. In Zusammenarbeit mit der SPAR-Zentrale in Maria Saal wurde auch eine zusätzliche Lieferungen organisiert, zudem wurde ein Nacht- und Wochenenddienst auf die Beine gestellt. Mehr dazu unter: Hunderte Semmel für Waldbrand-Helfer: Nahversorger unterstützt Florianis.

Landwirte packen ebenfalls mit an

Inzwischen konnte der Waldbrand auf 110 Hektar eingegrenzt werden. Dazu wurden auch drei Hubschrauber des Österreichischen Bundesheers und vier Hubschrauber des Bundesministerium für Inneres eingesetzt. Sie flogen bereits 1,14 Millionen Liter Wasser in das Einsatzgebiet. Doch auch ansässige Landwirte helfen. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor am Sonntag mitteilte, unterstützen die Anrainer den Löschwassertransport mit Traktoren und Güllefässern – und zwar erfolgreich! Die großen Brandherde am Berg konnten gelöscht werden. Am Sonntag wurde mit der Brandbekämpfung am Boden begonnen. Dazu wurde die F-KAT-Bereitschaft des Bezirkes Spittal an der Drau mit 60 Mann zum Einsatz beordert.

©FF Kötschach-Mauthen Inzwischen konnte der Waldbrand auf 110 Hektar eingegrenzt werden.

„Brand aus“ im Laufe der Woche

Sofern der Wind und die Sonneneinstrahlung nicht stellenweise wieder Flammen entfachen, werden am Boden Meter für Meter Glutnester ausgegraben und abgelöscht. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch mehrere Tage andauern. Ein offizielles „Brand aus“ wird im Laufe der Woche erwartet.

©FF Kartitsch | Der anhaltende Wind und die trockenen Böden machen den Einsatzkräften zu schaffen.