Gelbliche Riesenwolken ziehen über Kärnten

Mit dem Frühling kehrt ein altbekanntes Problem zurück: Blütenstaub legt sich auf Autos, Fenster und Balkone. Zum Teil sind regelrechte Pollen-Wolken zu sehen. Aus allergologischer Sicht sind sie aber glücklicherweise unbedeutend.

Der Pollenflug von Fichte, Tanne und Kiefer hat eingesetzt. Aktuell sorgen die Nadelbaumgattungen für sichtbare Pollenwolken über Kärnten – etwa am Fuße des Mirnocks bei Feld am See. Laut Expertin Herta Koll vom Kärntner Pollenwarndienst ist dieser Blütenstaub für Allergiker jedoch nicht relevant. „Allergologisch ist er glücklicherweise unbedeutend.“

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Keine vollständige Entwarnung

Nicht so die Birkenpollen. Zwar sind die Spitzenwerte und die dadurch entstandenen hohen Belastungen für Allergiker in den Tieflagen Kärntens vorüber, ein Risiko besteht jedoch weiterhin in mittleren bis höheren Gebieten. „Zusätzlich können mit dem Blühbeginn der Hopfenbuche die Beschwerden der Birkenpollenallergiker wieder befeuert werden“, weiß Koll. Auch von Eichen und Rotbuchen sind weiterhin hohe Pollen-Konzentrationen zu erwarten.