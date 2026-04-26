Sommerfeeling im April: Temperaturen kratzten an 27-Grad-Marke

Zum Ausklang des Wochenendes wurde es in Kärnten noch einmal richtig warm. Der Sonntag präsentierte sich frühsommerlich - mit Höchstwerten von knapp 27 Grad. Am Montag schwächt sich der Hochdruckeinfluss dann etwas ab.

Auch am Sonntag war es durchwegs sonnig in Kärnten.

Auch am Sonntag war es durchwegs sonnig in Kärnten.

Viel Sonne und frühsommerliche Temperaturen prägten das Wochenende in Kärnten. Auch am Sonntag wurden wieder Höchstwerte von beinahe 27 Grad gemessen. Spitzenreiter war dieses Mal allerdings nicht die Stadtgemeinde Ferlach, sondern Villach. In der Draustadt wurden am Nachmittag 26,9 Grad verzeichnet. Dahinter folgt St. Andrä im Lavanttal mit 26,6 Grad. In Klagenfurt und Lienz wurden jeweils 25,1 Grad erreicht.

Hier war es am Sonntag am wärmsten Villach: 26,9 Grad

St. Andrä im Lavanttal: 26,6 Grad

Ferlach: 26,5 Grad

Dellach im Drautal: 26,4 Grad

Hermagor: 26,4 Grad Quelle: Geosphere Austria

Wetterumschwung

Tatsächlich endet damit das Schönwetter vorübergehend. Laut den Prognosen der Geosphere Austria schwächt sich der Hochdruckeinfluss zum Wochenstart nämlich etwas ab; die Bewölkung nimmt wiederum zu. Im westlichen und nördlichen Bergland sind mitunter auch einzelne gewittrige Regenschauer möglich.

Wie viel Grad hatte es am Sonntagnachmittag bei euch? Weniger als 20 Grad. Zwischen 20 und 25 Grad. Mehr als 25 Grad. Darauf habe ich nicht geachtet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal