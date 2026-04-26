Sommerfeeling im April: Temperaturen kratzten an 27-Grad-Marke
Zum Ausklang des Wochenendes wurde es in Kärnten noch einmal richtig warm. Der Sonntag präsentierte sich frühsommerlich - mit Höchstwerten von knapp 27 Grad. Am Montag schwächt sich der Hochdruckeinfluss dann etwas ab.
Viel Sonne und frühsommerliche Temperaturen prägten das Wochenende in Kärnten. Auch am Sonntag wurden wieder Höchstwerte von beinahe 27 Grad gemessen. Spitzenreiter war dieses Mal allerdings nicht die Stadtgemeinde Ferlach, sondern Villach. In der Draustadt wurden am Nachmittag 26,9 Grad verzeichnet. Dahinter folgt St. Andrä im Lavanttal mit 26,6 Grad. In Klagenfurt und Lienz wurden jeweils 25,1 Grad erreicht.
Hier war es am Sonntag am wärmsten
- Villach: 26,9 Grad
- St. Andrä im Lavanttal: 26,6 Grad
- Ferlach: 26,5 Grad
- Dellach im Drautal: 26,4 Grad
- Hermagor: 26,4 Grad
Quelle: Geosphere Austria
Wetterumschwung
Tatsächlich endet damit das Schönwetter vorübergehend. Laut den Prognosen der Geosphere Austria schwächt sich der Hochdruckeinfluss zum Wochenstart nämlich etwas ab; die Bewölkung nimmt wiederum zu. Im westlichen und nördlichen Bergland sind mitunter auch einzelne gewittrige Regenschauer möglich.