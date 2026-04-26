Doppelt so schnell wie erlaubt: Polizei blitzt Sportwagen in 70er-Zone

Gleich drei tschechische Autofahrer hat die Polizei bei einer Lasermessung auf der Großglocknerstraße erwischt. Sie waren mit etwa 142 km/h unterwegs und hielten nur minimalen Abstand zueinander.

Eine Polizeistreife führte am Sonntag Lasermessungen im Bereich einer 70er-Zone der Großglocknerstraße durch. Im Zuge dessen wurden drei tschechische Autofahrer angehalten. Zumindest einer von ihnen – der 50-jährige Lenker eines Sportwagens – war dort mit 142 km/h und damit doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. „Und das nach Abzug der Messtoleranz“, wie die Beamten klarstellen. Die beiden anderen Lenker – es handelte sich um einen 43-jährigen und einen 20-jährigen Tschechen – sollen dem Wagen mit annähernd gleicher Geschwindigkeit und äußerst geringem Sicherheitsabstand gefolgt sein.

Anzeigen und Strafe

„Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben“, so die Beamten. Die Weiterfahrt in Österreich wurde dem 50-Jährigen, der zudem keinen Führerschein dabei hatte, untersagt. „Auch die beiden nachfolgenden Lenker werden wegen des Verdachts der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt“, so die Exekutive abschließend.