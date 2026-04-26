Waldbrand: Löscharbeiten im Lesachtal gehen am Montag weiter

Mehr als 330 Feuerwehrleute standen am Sonntag im Lesachtal im Einsatz, darunter der Feuerwehr-KAT-Zug aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Sieben Hubschrauber – drei vom Bundesheer und vier von der Polizei – unterstützten die Arbeiten aus der Luft. Zudem stand wieder ein Team des Roten Kreuzes in Bereitschaft. „Verletzte gab es bisher glücklicherweise nicht“, versichert Bezirskfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann am Sonntagabend auf Nachfrage von 5 Minuten. Für ihn geht ein weiterer, schweißtreibender Tag zu Ende.

©FF Kötschach-Mauthen Inzwischen konnte der Waldbrand auf 110 Hektar eingegrenzt werden.

Hubschrauber wird abgezogen

Inzwischen sind seit der ersten Alarmierung in der Nacht auf Donnerstag 69 Stunden vergangen. „Der Flugbetrieb wird heute um 19.30 Uhr eingestellt“, informiert der erfahrene Feuerwehrmann. Auch am Montag werden wieder sechs Hubschrauber im Einsatz stehen. „Ein Hubschrauber des BMI wurde in die Steiermark beordert“, so Zimmermann. Bekanntlich wütet in der Region rund um Eisbach-Rein ebenfalls ein Waldbrand. Mehr dazu unter: Waldbrand bei Graz breitet sich aus: „Wind wird zum Brandbeschleuniger“.

Einsatz im Lesachtal geht weiter

Im Lesachtal werden am Montagmorgen die KAT-Züge aus den Bezirken St. Veit an der Glan und Feldkirchen mit knapp hundert Personen erwartet. „In Summe dürften wir morgen wieder 200 Leute sein“, so der Kommandant. Hilfe kommt auch vonseiten der Bevölkerung. Ansässige Landwirte unterstützen – wie berichtet – den Löschwassertransport mit Traktoren und Güllefässern.

Noch kein „Brand aus“

Über Nacht übernehmen die örtlichen Feuerwehren die Brandwache. Zimmermann: „Das Feuer hat sich am Sonntag nicht weiter ausgebreitet, wir konnten es auf 110 Hektar eingrenzen und haben inzwischen mit den Nachlöscharbeiten begonnen.“ Hierbei handelt es sich um Knochenarbeit. Meter für Meter werden Glutnester ausgegraben und abgelöscht. Dennoch glaubt er fest daran, dass im Laufe der Woche das „Brand aus“ vermeldet wird. „Eventuell am Samstag.“

©FF Kartitsch | Der anhaltende Wind und die trockenen Böden machen den Einsatzkräften zu schaffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 18:24 Uhr aktualisiert