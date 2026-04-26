Deutliche Mehrheit: Lendorf hat neuen Gemeindechef

In Lendorf wurde am 21. April 2026 ein neues Kapitel aufgeschlagen: Bei der Sitzung des Gemeinderats wurde Simon Pleschberger mit 13 von 15 Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt.

Bekanntlich wechselte Marika Lagger-Pöllinger nach elf Jahren an der Spitze der Gemeinde Lendorf in die Landesregierung und ist dort nun als Landesrätin tätig. Ihr folgt nun der bisherige Vizebürgermeister Simon Pleschberger nach. Verena Morgenstern wurde im Zuge der Gemeinderatssitzung einstimmig zur 1. Vizebürgermeisterin gewählt.

Bürgermeisterwechsel

Lagger-Pöllinger gratulierte ihrem Nachfolger herzlich: „Simon Pleschberger hat bereits als Vizebürgermeister Verantwortung übernommen und kennt die Anliegen unserer Gemeinde. Ich bin überzeugt, dass er den Weg der Gemeinsamkeit weiter beschreiten und die gute Zusammenarbeit über alle Fraktionen hinweg erhalten wird.“ Zudem betont sie: „Mit Verena Morgenstern als 1. Vizebürgermeisterin ist ein starkes Team für Lendorf aufgestellt.“ Auf Wunsch der SPÖ-Fraktion bleibt Lagger-Pöllinger weiterhin Gemeinderätin in Lendorf.