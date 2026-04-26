Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Radenthein
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr bei Nacht.
Beinahe wäre auch in Völkermarkt ein Waldbrand ausgebrochen.
Völkermarkt
26/04/2026
In der Nacht

Brand am Waldrand: Feuerwehr rückte aus

Ein Feuerschein zeichnete sich in der Nacht auf Sonntag ab. Die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt und St. Margarethen ob Töllerberg rückten zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)

Ein Feuerschein rief in der Nacht auf Sonntag die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt und St. Margarethen ob Töllerberg auf den Plan. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass am Waldrand ein Brand ausgebrochen war. „Durch das rasche Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden“, stellen die Florianis fest. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: