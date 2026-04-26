Brand am Waldrand: Feuerwehr rückte aus

Ein Feuerschein zeichnete sich in der Nacht auf Sonntag ab. Die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt und St. Margarethen ob Töllerberg rückten zum Einsatz aus.

Ein Feuerschein rief in der Nacht auf Sonntag die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt und St. Margarethen ob Töllerberg auf den Plan. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass am Waldrand ein Brand ausgebrochen war. „Durch das rasche Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden“, stellen die Florianis fest. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.