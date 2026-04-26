Wolken nehmen am Montag langsam zu

Am Montagvormittag können die Kärntner meist noch strahlenden Sonnenschein genießen. „Nachmittags bilden sich dann bereits etwas häufiger Quellwolken“, prognostizieren die Meteorologen der Geosphere Austria. Im westlichen und nördlichen Berggebiet Kärntens kann es dann sogar zu einzelnen, gewittrigen Schauern kommen. In den größeren Tälern bleibt es wiederum niederschlagsfrei. Vor allem im Klagenfurter Becken zeigt sich zum Wochenstart noch länger die Sonne. Die Temperaturen bleiben mild. Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad werden erreicht.