Erfolgreiche Lebensrettung am Wörthersee: Person aus Seenot gerettet

Großeinsatz am Wörthersee: Die Feuerwehren Krumpendorf, Pritschitz und Reifnitz retteten am Sonntagabend gemeinsam mit Wasserrettung, Rotem Kreuz und Polizei eine Person erfolgreich aus Seenot.

Neben den Feuerwehren und der Wasserrettung standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.

Neben den Feuerwehren und der Wasserrettung standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.

Am Sonntagabend wurden die Einsatzkräfte rund um den Wörthersee zu einem dringenden Notfall alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf rückte gemeinsam mit den Kameraden der FF Pritschitz, der FF Reifnitz sowie der Österreichischen Wasserrettung aus, um einer Person in Seenot zu Hilfe zu eilen.

Großaufgebot der Rettungskräfte

Neben den Feuerwehren und der Wasserrettung standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Dank des raschen und koordinierten Eingreifens aller Beteiligten konnte die Person rechtzeitig lokalisiert und in Sicherheit gebracht werden. Der Einsatz endete aus diesem Grund glücklicherweise mit einem positiven Ausgang, wie die FF Krumpendorf in den sozialen Medien berichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 06:10 Uhr aktualisiert