Vier Alarmierungen am Wochenende: Einsatzserie für Kärntner Feuerwehr

Die Feuerwehr Jakling blickt auf ein intensives Wochenende zurück. Innerhalb kurzer Zeit arbeiteten die Einsatzkräfte vier verschiedene Alarmierungen gemeinsam mit den Nachbarwehren erfolgreich ab.

Es war einer von vier Einsätzen an diesem ereignisreichen Wochenende für die FF Jakling.

Es war einer von vier Einsätzen an diesem ereignisreichen Wochenende für die FF Jakling.

Das vergangene Wochenende forderte die Freiwillige Feuerwehr Jakling (Wolfsberg) mit insgesamt vier Einsätzen. Die Serie begann am Freitagabend mit einem Fehlalarm einer Brandmeldeanlage. Am Samstag folgte während der Vorbereitungen für das Maibaumaufstellen eine weitere Alarmierung durch eine Brandmeldeanlage auf dem ÖDK-Gelände.

Verkehrsunfall und Brand

In den frühen Morgenstunden des Sonntags rückten die Einsatzkräfte gegen 4 Uhr zu Sicherungsarbeiten nach einem Verkehrsunfall auf der Ettendorfer Landesstraße aus. Noch auf der Rückfahrt vom Unfallort wurde die Feuerwehr erneut alarmiert, um einen Haufenbrand auf dem ÖDK-Gelände zu löschen. Alle Einsätze wurden in Zusammenarbeit mit der Polizei und den benachbarten Feuerwehren abgewickelt.