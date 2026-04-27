Waldbrandserie in Österreich: Nächster Ort entgeht einer Katastrophe

Nach Kärnten und der Steiermark brennt es nun auch in Tirol. In Sölden verhinderte ein Großeinsatz Schlimmeres. Die vermutete Ursache: eine weggeworfene Zigarette.

Nach den dramatischen Bildern brennender Waldflächen im Kärntner Lesachtal und aus Eisbach-Rein in der Steiermark, hielt am Sonntagabend auch ein Brand in Tirol die Einsatzkräfte in Atem. Im Gemeindegebiet von Sölden brach gegen 19:45 Uhr ein Feuer aus, das sich rasch über eine Fläche von rund 3.000 m² ausbreitete.

Rascher Einsatz verhinderte Schlimmeres

Der Brand entstand unmittelbar neben der Landstraße L240 (Kilometer 11,25) im trockenen Grasbewuchs. Durch das massiv Aufgebot und dem schnellen Eingreifen der umliegenden Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung in den angrenzenden Wald rechtzeitig gestoppt werden. Gegen 21:20 Uhr vermeldeten die Einsatzkräfte schließlich „Brand aus“.

Achtlosigkeit als wahrscheinlichste Ursache

Die ersten Ermittlungen der Landespolizeidirektion Tirol deuten auf ein vermeidbares Unglück hin: Es wird vermutet, dass eine fahrlässig entsorgte Zigarette den ausgetrockneten Boden entzündet hat.