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/ ©Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor
Bild auf 5min.at zeigt den Feuerwehreinsatz beim Waldbrand im Lesachtal
Rund 60 Feuerwehrleute bekämpften am Sonntagabend einen Großbrand an der L240.
Tirol
27/04/2026
Waldbrand

Waldbrandserie in Österreich: Nächster Ort entgeht einer Katastrophe

Nach Kärnten und der Steiermark brennt es nun auch in Tirol. In Sölden verhinderte ein Großeinsatz Schlimmeres. Die vermutete Ursache: eine weggeworfene Zigarette.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)

Nach den dramatischen Bildern brennender Waldflächen im Kärntner Lesachtal und aus Eisbach-Rein in der Steiermark, hielt am Sonntagabend auch ein Brand in Tirol die Einsatzkräfte in Atem. Im Gemeindegebiet von Sölden brach gegen 19:45 Uhr ein Feuer aus, das sich rasch über eine Fläche von rund 3.000 m² ausbreitete.

Rascher Einsatz verhinderte Schlimmeres

Der Brand entstand unmittelbar neben der Landstraße L240 (Kilometer 11,25) im trockenen Grasbewuchs. Durch das massiv Aufgebot und dem schnellen Eingreifen der umliegenden Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung in den angrenzenden Wald rechtzeitig gestoppt werden. Gegen 21:20 Uhr vermeldeten die Einsatzkräfte schließlich „Brand aus“.

Achtlosigkeit als wahrscheinlichste Ursache

Die ersten Ermittlungen der Landespolizeidirektion Tirol deuten auf ein vermeidbares Unglück hin: Es wird vermutet, dass eine fahrlässig entsorgte Zigarette den ausgetrockneten Boden entzündet hat.

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