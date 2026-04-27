50 Jahre feinste Küche: Stadtwappen für Klagenfurter Familienunternehmen

Die Landeshauptstadt Klagenfurt hat dem Familienunternehmen „Feine Küche Kulterer“ eine besondere Ehre zuteilwerden lassen: Anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums darf der Betrieb ab sofort das Klagenfurter Stadtwappen führen. Bürgermeister Christian Scheider überreichte die Auszeichnung gemeinsam mit Stadträtin Constance Mochar und Stadtrat Julian Geier an Inhaber Adolf Kulterer.

1976 gegründet

„Die ‚Feine Küche Kulterer’ ist ein Aushängeschild für Kärntner Kulinarik und in ganz Klagenfurt und darüber hinaus bekannt. Es scheint daher mehr als angemessen, dem Unternehmen aus Anlass des 50-jährigen Bestehens das Recht zur Führung des Klagenfurter Stadtwappens zu verleihen”, hielt der Bürgermeister in seiner Laudatio fest. Er fügte hinzu: „Möge das Stadtwappen fortan als Symbol für Exzellenz, Verantwortung und Gemeinschaft in Klagenfurt stehen – Eigenschaften, auf die wir alle stolz sein können“. Was am 1. Juli 1976 mit der Gründung durch Juliane Kulterer begann, hat sich unter der Leitung ihres Sohnes Adolf zu einem Leitbetrieb der Kärntner Cateringbranche entwickelt. Heute beliefert das Team vom Standort am Südring aus täglich rund 80 Einrichtungen, darunter Kindergärten und Seniorenheime, mit frischen Menüs.

Erfolg basiert auf Philosophie

Der Erfolg des Unternehmens, das rund 50 Mitarbeiter aus 18 verschiedenen Nationen beschäftigt, fußt auf einer klaren Philosophie: Regionale Zutaten heimischer Lieferanten und echte Handarbeit stehen im Vordergrund. Die Qualitätslinie wird seit 2019 auch durch das Gütesiegel „Gut zu wissen“ der Landwirtschaftskammer offiziell bestätigt.