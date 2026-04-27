Waldbrand im Lesachtal: Verstärkung in den Morgenstunden eingetroffen

Seit Montagmorgen verstärken 100 Einsatzkräfte der F-KAT-Bereitschaft 4 die Löscharbeiten in Hermagor. Trotz Hubschrauber-Abzügen in die Steiermark wird die Bodenbrandbekämpfung heute massiv intensiviert.

Nach über 80 Stunden im Dauereinsatz erhält die Region Hermagor weitere entscheidende Unterstützung. Während die Ausbreitung des Feuers vorerst gestoppt werden konnte, beginnt nun die mühsame Phase der Bodenbrandbekämpfung.

F-KAT-Bereitschaft 4 rückt mit Großaufgebot an

Um die erschöpften Einsatzkräfte vor Ort zu entlasten, wurde am Sonntag die F-KAT-Bereitschaft 4 mobilisiert. Mit 16 geländegängigen Spezialfahrzeugen und 100 Einsatzkräften ist die Einheit bereits am Montagmorgen in das betroffene Gebiet aufgebrochen. In den sozialen Medien betonte die Katastrophenhilfseinheit schon am Vorabend den Kern ihres Auftrags: „Am morgigen Tag rücken um 5 Uhr zwei Züge mit je 50 Einsatzkräften im Auftrag des Landesfeuerwehrverband Kärnten ins Lesachtal aus, um die örtlichen Feuerwehren des Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor bei der Bodenbrandbekämpfung zu unterstützen.“ Auch Bürgermeister Bernhard Knotz bestätigte gegenüber 5 Minuten die Ankunft der Fahrzeuge im Einsatzgebiet und gab ein Update zum Brand: „Es wird keine Erweiterung erwartet, aber die Wind ist weiterhin ein Thema“, erklärt er und ergänzte, dass neben der aktiven Brandbekämpfung auch der Objektschutz fortgesetzt wird. Durch den Wind kam es im Einsatzgebiet immer wieder zu neuen Entzündungen der Waldfläche.

Dynamik in der Luft: Hubschrauber-Rochade

Obwohl am Montag weiterhin sechs Hubschrauber die Löscharbeiten unterstützen, musste eine Maschine aufgrund eines weiteren Brandherdes abgezogen werden. Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann erklärte die Situation gegenüber 5 Minuten: „Ein Hubschrauber des BMI wurde in die Steiermark beordert“. Auch im Norden von Graz-Umgebung kämpfen die Einsatzkräfte gegen ein Flammenmeer, betroffen ist eine Waldfläche in den Ortsteilen Eisbach und Rein der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel.

„Knochenarbeit“ am Boden und zivile Hilfe

Die Feuerwehr plant, die Mannschaftsstärke am heutigen Tag wieder auf insgesamt 200 Personen hochzufahren. Beeindruckend zeigt sich dabei auch die Solidarität der lokalen Bevölkerung: Ansässige Landwirte unterstützen am Wochenende den Wassertransport tatkräftig mit Traktoren und Güllefässern.

Der aktuelle Status Fläche: Das Feuer konnte stabil auf 110 Hektar eingegrenzt werden.

Das Feuer konnte stabil auf 110 Hektar eingegrenzt werden. Tätigkeit: Intensive Nachlöscharbeiten. Glutnester müssen Meter für Meter händisch ausgegraben und abgelöscht werden.

Intensive Nachlöscharbeiten. Glutnester müssen Meter für Meter händisch ausgegraben und abgelöscht werden. Prognose: Ein endgültiges „Brand aus“ wird nach aktuellem Stand erst gegen Ende der Woche erwartet.

©Warmuth Matthias

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 08:06 Uhr aktualisiert