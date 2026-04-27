Gewaltexzess in der Familie: Kärntner soll Angehörige terrorisiert haben

Schwere Vorwürfe am Landesgericht Klagenfurt: Ein Kärntner soll über lange Zeit seine Mutter und Geschwister drangsaliert haben. Heute steht der Angeklagte wegen fortgesetzter Gewalt vor Gericht.

Vor dem Landesgericht beginnt der Prozess um ein familiäres Gewalt-Drama. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Vor dem Landesgericht beginnt der Prozess um ein familiäres Gewalt-Drama. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am heutigen Nachmittag verhandelt das Landesgericht Klagenfurt die Vorwürfe gegen einen Erwachsenen, dem schwere Übergriffe innerhalb seiner Familie zur Last gelegt werden. Dem Mann wird vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum hinweg fortgesetzt Gewalt gegen seine eigene Mutter ausgeübt zu haben.

Auch Bruder und Schwester betroffen

Darüber hinaus erstreckt sich die Anklageschrift auf mutmaßliche gewalttätige Handlungen gegenüber seinem Bruder und seiner Schwester. Juristisch werden die Vorfälle unter anderem als fortgesetzte Gewalt, versuchte Körperverletzung sowie Nötigung gewertet. Die Verhandlung ist für die Zeit zwischen 12 und 15:30 Uhr angesetzt. Es gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.