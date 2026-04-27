Glanzleistungen in Bled: Saisonstart der Ruderregatta ist gelungen

Bei der 65. Auflage der Alpen-Adria-Ruderregatta in Bled konnten sich die Kärntner Nachwuchsruderer vor traumhafter Kulisse und starker internationaler Konkurrenz eindrucksvoll behaupten.

Am Samstag war Theodor Jan Eberhart (BRG-Viktring) im U15-Einer uneinholbar. In seinem Vorlauf holte er einen Vorsprung von 22 Sekunden auf seinen Verfolger heraus. Trotz des schlechten Starts im Finallauf, ruderte er jedoch mit 17 Sekunden Vorsprung und mehreren Bootslängen in Richtung Gold.

Herausragende Leistungen

Herausragend waren auch die Schwestern Lilo und Romy Hager (BRG-Ursulinen), die im U17-Zweier erstmals bei einem internationalen Wettbewerb ihre Harmonie unter Beweis stellten und sich Gold sicherten. Nach einem Sieg im Vorlauf folgte eine herausragende Leistung im A-Finale. Auch Natalie Fritz (BRG-Viktring) und Sophia Bernthaler (BRG-Viktring) sicherten sich im U15-Doppelzweier sowohl den Sieg im Vorlauf als auch im Finale. Maya Katharina Binder (Bachmann Gymnasium), als Jüngste in der Damenmannschaft des RVA, holte den Sieg im U13-Einer und vervollständigte die Goldserie am Samstag.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Silber holte Matteo Smole (HTL-Klagenfurt, Lastenstraße) im U17-Einer mit einer starken Aufholjagd über 2000 Meter. Mit nur 0,26 Sekunden Rückstand war es ein knappes Rennen gegen seinen Konkurrenten Argo Izola aus Slowenien. Eine weitere Silbermedaille gewann Lia Sommeregger (Europagymnasium) im U17-Einer der Damen.

Knapp an Silber vorbei

Der kurzfristig neu formierte U17-Doppelvierer (Theodor Jan Eberhart, Matteo Smole, Sascha Olexsandr Omelianenko, Darian Roman Jost) erreichte nach einem knappen zweiten Platz im Vorlauf mit etwas Pech die Bronzemedaille. Auch Volodymyr Kuzmin (HTL-Villach) überzeugte im U19-Einer, verpasste knapp den zweiten Platz und gewann Bronze.