Nach 15 Jahren Bauidee: Kärnten eröffnet neuen 700.000-Euro-Kultursaal

Nach über 15 Jahren Planungszeit wurde in Gablern (Gemeinde Eberndorf / Bezirk Völkermarkt) der neue, rund 310 Quadratmeter große Vereins- und Mehrzwecksaal offiziell eröffnet. Der Zubau zum bestehenden Feuerwehr-Rüsthaus kostete insgesamt 700.000 Euro und wurde mit 130.000 Euro durch das Land Kärnten aus Mitteln der Regionalentwicklung und Kleinprojektförderung unterstützt. Das Gebäude soll künftig als zentraler Treffpunkt für alle Generationen sowie für Sitzungen und Veranstaltungen dienen.

Mehrzwecksaal als „echtes Gemeinschaftsprojekt“

LHStv. Martin Gruber betonte bei der Eröffnung: „Es freut mich sehr, dass der Gemeinde Eberndorf durch diesen Zubau im wahrsten Sinne des Wortes mehr Raum für Gemeinschaft gegeben wird.“ Er verwies zudem auf die Bedeutung für den ländlichen Raum: „Gerade im ländlichen Raum sind solche Projekte entscheidend, denn sie machen die Gemeinde lebendig und lebenswert.“ Das Projekt gilt als Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und der Dorfgemeinschaft. Obmann Johann Kolier hob die Eigenleistung hervor: „Der neue Mehrzwecksaal ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt und ein Ort der Begegnung für die ganze Region. Viele helfende Hände, unzählige Stunden freiwilliger Arbeit und viel Herzblut sind hier eingeflossen.“ Feuerwehrkommandant Michael Schippel ergänzte: „Dieses Projekt zeigt: Wenn wir zusammenhalten, können wir Großes erreichen. Der Zubau ergänzt unser Rüsthaus ideal und steht für Engagement und gelebte Verantwortung gegenüber unserer Gemeinde.“

Ehrenmitgliedschaft der Feuerwehr

Als Dank für die Unterstützung wurde Martin Gruber die Ehrenmitgliedschaft der Feuerwehr verliehen. Er schloss mit den Worten: „Dieses Projekt zeigt, was möglich ist, wenn Engagement, Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein zusammenkommen. Mein Dank gilt allen, die mit Herzblut und Tatkraft mitgewirkt haben. Es steht für Gemeinschaft, Ehrenamt und eine starke Region.“