Junger Kärntner spurlos verschwunden: Wer hat Niklas (18) gesehen?

Die Suchplattform ÖFE bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 18-jährigen Niklas J. aus Ferlach. Er wird seit den frühen Morgenstunden in Kärnten vermisst.

Seit den frühen Morgenstunden wird in Kärnten ein junger Mann vermisst. Wie die Suchplattform „Österreich findet euch“ (ÖFE) aktuell berichtet, gibt es eine neue Abgängigkeit aus dem Raum Ferlach. Gesucht wird der 18-jährige Niklas J., der seit etwa 1.30 Uhr spurlos verschwunden ist.

Merkmale des Vermissten

Zur Beschreibung des Vermissten liegen bereits konkrete Angaben vor: „Soeben erreichte uns eine neue Abgängigkeit aus Ferlach, Kärnten. Niklas J. (18) wird seit dem 27.04.2026 gegen 1.30 Uhr, vermisst“, meldet ÖFE und ergänzt: „Er ist über 180 cm groß und hat braune Haare und er trug zuletzt weiße Schuhe.“

Hinweise an die Polizei

Die Bevölkerung wird um erhöhte Aufmerksamkeit und Mithilfe gebeten. Personen, die Niklas gesehen haben oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden dringend ersucht, sich direkt an die Polizei zu wenden und die entsprechenden Dienststellen zu verständigen.