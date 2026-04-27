Waldbrand in Kärnten: Bundesheer lieferte 616 Tonnen Wasser und Material

Seit dem 24. April unterstützt das Bundesheer die Löscharbeiten beim Waldbrand im Kärntner Lesachtal. Die Bilanz der Luftstreitkräfte zeigt die enorme Dimension des Einsatzes: In rund 45 Flugstunden transportierten Hubschrauber der Typen Leonardo AW169, S-70 Black Hawk und Agusta Bell 212 über 616 Tonnen Wasser und Material in das schwer zugängliche Gelände. Allein die Menge des abgeworfenen Löschwassers entspricht mit etwa 565.000 Litern der Kapazität von rund 141 Tanklöschfahrzeugen.

Unermüdlicher Einsatz

Parallel dazu weitete das Bundesheer seine Hilfe auf die Steiermark aus, wo am Mühlbacherkogel ein weiterer Hubschrauber im Einsatz war. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betonte die Bedeutung der engen Kooperation: „Entscheidend ist die enge Zusammenarbeit mit Feuerwehren und Behörden, damit die Hilfe rasch dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Ich bedanke mich für den unermüdlichen Einsatz unserer Soldaten und der dort eingesetzten Einsatzkräfte, die für die Sicherheit unserer Bevölkerung immer bereit sind“, so die Ministerin. Insgesamt wurden über beide Einsatzgebiete hinweg bereits mehr als 637 Tonnen Last bewegt, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.