Trinkwasser-Engpass in Kärnten? Aufklärung nach Wasserausfall gefordert

Nach massiven Trinkwasserengpässen in Launsdorf fordert Vizebürgermeister Leitner lückenlose Aufklärung. Im Fokus stehen großflächige Entnahmen, die die Versorgung der Haushalte gefährdet haben.

Die Trinkwasserengpässe in Launsdorf (Gemeinde St. Georgen am Längsee / Bezirk St. Veit an der Glan) führen derzeit zu einer intensiven Ursachenforschung. Nachdem Haushalte zeitweise mit massivem Druckabfall oder kompletten Ausfällen konfrontiert waren, steht nun die Frage nach der Systemstabilität und der Priorisierung der Wasserabgabe im Fokus.

Großflächige Entnahme?

Hintergrund der aktuellen Untersuchung sind Hinweise auf großflächige Entnahmen aus dem öffentlichen Leitungsnetz. „Es besteht die Vermutung, dass diese Entnahmen im Rahmen einer Motocross-Veranstaltung stattfanden, um die Fahrbahn zu bewässern“, erklärt Vizebürgermeister Thomas Leitner (SPÖ) im Gespräch mit 5 Minuten und fordert hierzu eine lückenlose Aufklärung der Abläufe: „Wenn Haushalte ohne Wasser dastehen, während gleichzeitig große Mengen aus dem Netz entnommen werden, ist das nicht hinnehmbar.“ Wie er im Gespräch mit der Redaktion erklärt, haben „sich die besagten Bürgerinnen und Bürger beim Wassermeister gemeldet.“

Transparenz über die Entscheidungsprozesse gefordert

Die geforderte Aufarbeitung soll klären, auf welcher Grundlage die Genehmigungen erteilt wurden, ob die Mengen ordnungsgemäß dokumentiert sind und ob alternativ Brauchwasser hätte eingesetzt werden können. Ziel sei es, Transparenz über die Entscheidungsprozesse zu schaffen und die Kostentragung zu regeln. Leitner betont die Dringlichkeit dieser Maßnahmen „Die Bevölkerung hat ein Recht auf klare Antworten – und zwar jetzt. Es braucht vollständige Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungen. Wer Verantwortung trägt, muss dazu stehen und die Konsequenzen tragen.“

Verschärfung wird diskutiert

Während die technischen Mitarbeiter der Wasserversorgung die Lage vorerst stabilisieren konnten, wird für die Zukunft eine Verschärfung der Kontrollmechanismen diskutiert. Die Sicherstellung der kommunalen Infrastruktur bleibe oberste Priorität, um ähnliche Engpässe künftig zu vermeiden. „Die Versorgungssicherheit unserer Gemeinde ist nicht verhandelbar. Dafür braucht es klare Regeln, konsequente Kontrollen und vor allem Verantwortungsbewusstsein“, so Leitner abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 13:14 Uhr aktualisiert