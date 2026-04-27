„Seit den Morgenstunden“: Feuerwehren suchen weiter nach Kärntner (18)

In Ferlach wird der 18-jährige Niklas J. vermisst. Mehrere Feuerwehren suchen seit den Morgenstunden intensiv nach ihm.

Seit Montag wird der 18-jährige Niklas J. aus dem Raum Ferlach in Kärnten vermisst, wir haben darüber berichtet. Der junge Mann ist über 180 cm groß, hat braune Haare und trug zuletzt weiße Schuhe.

Feuerwehren ebenso beteiligt

Die Suchplattform „Österreich findet euch“ bittet die Bevölkerung um Mithilfe, aber auch die lokale Feuerwehr bleibt im Einsatz. „Gemeinsam mit der Feuerwehr Ressnig und Freiwillige Feuerwehr Unterbergen sind wir seit den Morgenstunden mit der Suche nach der abgängigen Person im gesamten Stadtgebiet Ferlach im Einsatz“, erklärte die Freiwillige Feuerwehr zur Mittagszeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 13:47 Uhr aktualisiert