„Äußerst anstrengend“: Brand im Lesachtal fordert Einsatzkräfte weiter

Nach wie vor stellt der Waldbrand im Lesachtal die Einsatzkräfte vor Herausforderungen. Rund 265 Florianis waren am Montag im Löscheinsatz, die Glutnesterbekämpfung erweist sich als "äußerst anstrengend und schweißtreibend".

Bereits seit Donnerstag (23. April) hält ein Waldbrand im Kärntner Lesachtal die Region östlich von Maria Luggau und vor allem die Einsatzkräfte in Atem. Das Feuer konnte glücklicherweise am Sonntag eingegrenzt werden, doch die Arbeit der Florianis ist noch nicht getan. Am Montag (27. April) in der Früh begann die mühevolle Phase der Bodenbrandbekämpfung. Gegen 14 Uhr gab Brandinspektor und Öffentlichkeitsbeauftragter Florian Jost vom Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor ein Update zur Situation.

©FF Tröpolach Rund 265 Feuerwehrleute standen am Montag … ©FF Tröpolach … bei dem seit Donnerstag wütenden Waldbrand im Lesachtal im Einsatz.

Herausfordernde Bedingungen

Auch am Montag standen zahlreiche Feuerwehrleute im Lesachtal im Löscheinsatz. Sie bekämpften einzelne Brandherde im Inneren der betroffenen Brandfläche von 110 Hektar, die in der Nacht wiederentfacht waren. Unterstützung erhielten die Florianis von drei Bundesheer-Hubschraubern und zwei Polizei-Hubschraubern. Ein Hubschrauber wurde bereits in der Früh in die Steiermark beordert, wo ebenfalls ein großer Waldbrand wütet. Die Situation gestaltet sich schwierig, wie Jost erklärt: „Nach wie vor waren die Feuerwehrleute am Boden mit der äußerst anstrengenden und schweißtreibenden Glutnesterbekämpfung beschäftigt.“

©Matthias Warmuth Die Glutnesterbekämpfung ist eine anstrengende und … ©FF Tröpolach … schweißtreibende Angelegenheit.

265 Florianis im Einsatz

Noch immer wird mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften gearbeitet, insgesamt standen am Montag 265 Feuerwehrleute im Löscheinsatz, davon 100 Einsatzkräfte von der F-KAT-Bereitschaft 4 aus den Bezirken St. Veit an der Glan und Feldkirchen. Auch die Bergrettung war vor Ort, um die Feuerwehrleute im steilen Gelände beim Löscheinsatz zu unterstützen. Vom Roten Kreuz standen außerdem sieben Sanitätskräfte im Einsatzgebiet in Bereitschaft. „Am Dienstag wird die F-KAT-Bereitschaft 3 aus Klagenfurt (Stadt und Land) die örtlichen Feuerwehren unterstützen“, so Jost abschließend. Mit einem endgültigen „Brand aus!“ ist wohl erst gegen Ende der Woche zu rechnen.

Waldbrand im Lesachtal – Status quo: Fläche: Das Feuer konnte auf 110 Hektar eingegrenzt werden.

Das Feuer konnte auf 110 Hektar eingegrenzt werden. Tätigkeit: Intensive Nachlöscharbeiten. Glutnester müssen Meter für Meter händisch ausgegraben und abgelöscht werden.

Intensive Nachlöscharbeiten. Glutnester müssen Meter für Meter händisch ausgegraben und abgelöscht werden. Prognose: Ein endgültiges „Brand aus“ wird nach aktuellem Stand erst gegen Ende der Woche erwartet.