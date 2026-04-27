Kärnten sucht wieder Lehrer – besonders viele im Osten

Die Bildungsdirektion Kärnten schreibt für das kommende Schuljahr 2026/27 insgesamt 227 Lehrerstellen aus. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Ab 27. April können sich Junglehrer und erfahrene Pädagogen auf Jobsuche wieder bei der Kärntner Bildungsdirektion um Posten bewerben. Insgesamt sind für das kommende Schuljahr 2026/2027 227 Lehrerstellen ausgeschrieben.

227 Lehrer werden in Kärnten gesucht

Von den insgesamt 227 Stellen entfallen 110 Planstellen auf Bundesschulen (AHS und BMHS) und 117 Planstellen auf Pflichtschulen (Volks- und Mittelschulen). Im Bundesschulbereich handelt es sich um 23 Vollzeit- und 87 Teilzeitstellen. „Auf den AHS-Bereich bzw. den Bereich Bundesschulcluster entfallen 62 Stellen, auf den Bereich BMHS 48 Stellen“, so die Bildungsdirektion. Im Pflichtschulbereich entfallen 55 Stellen auf die Volksschulen und 61 auf die Mittelschulen im Landesbereich, ein Posten an einer Polytechnischen Schule wird ebenfalls angeboten.

Lehrerbedarf im Osten besonders hoch

Regional verteilt sich das Postenangebot in Kärnten folgendermaßen:

Bildungsregion West (Villach-Stadt, Villach-Land, Spittal, Hermagor, Feldkirchen): 37 Stellen

(Villach-Stadt, Villach-Land, Spittal, Hermagor, Feldkirchen): 37 Stellen Bildungsregion Ost (Klagenfurt-Stadt, Klagenfurt-Land, St. Veit, Wolfsberg, Völkermarkt): 73 Stellen

„Auch die Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule Kärnten mit 2 Stellen sowie deren Praxismittelschule mit 4 Stellen haben in diesem Zeitraum zusätzliche 6 Stellen ausgeschrieben“, heißt es seitens der Bildungsdirektion.

Quereinsteiger willkommen

Nicht nur ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen, sondern auch Quereinsteiger können sich bewerben. Vor allem an Mittelschulen – insbesondere im Westen Kärntens – bestehen laut Bildungsdirektion „gute Jobchancen“. Wer diesmal keine passende Stelle findet oder bekommt, kann sein Glück im Juni noch einmal versuchen: Eine weitere Ausschreibungsrunde ist für den 12. Juni 2026 geplant. Die aktuelle Bewerbungsrunde läuft von 27. April bis 8. Mai.