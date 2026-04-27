Kärnten: „Ein kleiner Funke reicht, um verheerende Brände auszulösen“

Aktuell herrscht in Kärnten extreme Trockenheit. Diese kann – wie aktuell im Lesachtal – gefährliche Folgen haben. Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber appelliert nun an die Bevölkerung, vorsichtig zu sein.

Bereits seit Donnerstag (23. April) kämpfen zahlreiche Einsatzkräfte im Lesachtal gegen einen Waldbrand an. Begünstigt durch extreme Trockenheit, Wind und das steile Gelände breitete sich das Feuer rasch aus: Innerhalb weniger Stunden wuchs die betroffene Fläche auf bis zu 70 Hektar an. In den folgenden Tagen eskalierte die Lage weiter. Zeitweise standen rund 110 Hektar in Flammen. Mittlerweile konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, doch die Lage ist weiter angespannt. Ein „Brand aus!“ konnte noch nicht gegeben werden.

„Unsere Wälder sind trocken wie nie zuvor“

Angesichts dieser dramatischen Entwicklungen ruft der Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten (LK), Siegfried Huber, die Bevölkerung zu höchster Vorsicht auf: „Unsere Wälder sind derzeit trocken wie selten zuvor. Ein kleiner Funke oder eine achtlos weggeworfene Zigarette können ausreichen, um verheerende Brände auszulösen“, warnt Huber. Für ihn als Landwirt besonders dramatisch ist, dass im Lesachtal durch das Feuer innerhalb weniger Tage Arbeit und Pflege von Generationen von bäuerlichen Grundbesitzern zunichtegemacht wurden.

Waldbrandverordnungen erlassen

Weiters verweist Huber darauf, dass aktuell in fast allen Kärntner Bezirken strenge Waldbrandverordnungen erlassen wurden, die sowohl das Hantieren mit Feuer als auch das Rauchen im Wald verbieten. Wer sich nicht an diese Regeln hält, muss mit hohen Strafen bis zu 7.270 Euro rechnen. Huber appelliert eindringlich an alle Kärntnerinnen und Kärntner sowie an Gäste, kein offenes Feuer im Wald anzuzünden und sich an die Verbote zu halten, denn: „Jeder Einzelne kann dazu beitragen, Waldbrände zu vermeiden!“

Anstrengender Löscheinsatz

Im Lesachtal standen auch am Montag noch 265 Feuerwehrleute im Einsatz, außerdem unterstützten die Bergrettung sowie mehrere Hubschrauber den mühsamen Löscheinsatz. Dieser gestaltet sich nach wie vor schwierig, da Glutnester im Boden immer wieder aufflammten und das unwegsame Gelände Einsätze am Boden stark erschwert. Huber spricht allen Einsatzkräften seinen ausdrücklichen Dank aus und erklärt: „Viele der Feuerwehrmitglieder sind selbst Bauern und helfen mit eigenem Gerät und unter großem persönlichem Einsatz. Dieses Engagement verdient höchste Anerkennung.“

Huber fordert Entschädigung für helfende Bauern

Der LK-Präsident fordert in diesem Zusammenhang die Bundesregierung auf, den Katastrophenfonds so zu gestalten, dass er für Vollerwerbsbauern, die bei Katastropheneinsätzen oder Großschadensereignissen im Rahmen der Freiwilligen Feuerwehr oder sonstigen Hilfsorganisationen tätig werden, eine Entschädigung vorsieht.