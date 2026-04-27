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Das Bild auf 5min.at zeigt ein heranziehendes Gewitter über dem Faaker See.
Am Dienstag ist in weiten Teilen Kärntens mit Regen zu rechnen.
Kärnten
27/04/2026
Wetterprognose

Unbeständiger Dienstag in Kärnten erwartet

Der Dienstag zeigt sich in Kärnten von seiner unbeständigen Seite. Zwar sind am Vormittag noch sonnige Phasen möglich, doch im Laufe des Tages ziehen zunehmend dichte Wolken auf.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Am Dienstag ist in Kärnten eher nur am Vormittag mit einigen Sonnenstrahlen zu rechnen, bevor die Wolken überhand nehmen. Vor allem am Nachmittag und Abend muss im ganzen Bundesland laut Prognosen der GeoSphere Austria mit Regenschauern gerechnet werden, die teils auch gewittrig ausfallen können. Zunächst steigt die Schauerneigung in Oberkärnten, später greifen die Niederschläge auch auf die östlichen Regionen über. Die Temperaturen erreichen maximal zwischen 17 und 22 Grad und liegen damit unter den Werten der vergangenen Tage.

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