Unbeständiger Dienstag in Kärnten erwartet

Der Dienstag zeigt sich in Kärnten von seiner unbeständigen Seite. Zwar sind am Vormittag noch sonnige Phasen möglich, doch im Laufe des Tages ziehen zunehmend dichte Wolken auf.

Am Dienstag ist in Kärnten eher nur am Vormittag mit einigen Sonnenstrahlen zu rechnen, bevor die Wolken überhand nehmen. Vor allem am Nachmittag und Abend muss im ganzen Bundesland laut Prognosen der GeoSphere Austria mit Regenschauern gerechnet werden, die teils auch gewittrig ausfallen können. Zunächst steigt die Schauerneigung in Oberkärnten, später greifen die Niederschläge auch auf die östlichen Regionen über. Die Temperaturen erreichen maximal zwischen 17 und 22 Grad und liegen damit unter den Werten der vergangenen Tage.