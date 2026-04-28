Burnout & Tempo: Warum unsere Gesellschaft heute so unglücklich ist

Inmitten der Ausstellungseröffnung zu „175 Jahre Wirtschaftskammer Kärnten“ in Klagenfurt regt der Historiker Werner Drobesch zum Nachdenken an. Während die Technik jubelt, stellt er die Frage: Hält der Mensch mit seinem eigenen Fortschritt überhaupt noch Schritt?

Die Falle der nostalgischen Verklärung

Oft blickt die ältere Generation mit Wehmut zurück. Wenn heute über Inflation, politische Krisen oder globale Konflikte wie in der Straße von Hormus diskutiert wird, fällt schnell der Satz: „Damals war alles einfacher.“ Doch Professor Drobesch warnt davor, die Vergangenheit durch eine rosarote Brille zu betrachten. Für ihn als Experte für Wirtschafts- und Sozialgeschichte ist klar, dass das subjektive Empfinden oft die harte Realität überlagert. „Im subjektiven Empfinden der Menschen verklärt sich manchmal – nicht immer – die Vergangenheit“, erklärt Drobesch. Wer in den 1950er- oder 60er-Jahren aufgewachsen ist, verbindet dies oft mit den Wirtschaftswunderjahren, in denen man sich plötzlich wieder etwas leisten konnte. Doch blickt man auf die harten Fakten wie das Gesundheitswesen oder den Sozialbereich, war damals bei weitem nicht alles besser. Noch deutlicher wird er bei der Generation davor: „Wenn die sagen ‚die gute alte Zeit‘, dann würde man es keinem wünschen, dass sie in dieser vermeintlich guten alten Zeit großgeworden sind, weil: Hunger, Arbeitslosigkeit, jeder Tag ein Kampf ums Überleben.“

©Studiohorst Professor Drobesch erklärt, warum „die gute alte Zeit“ oft gar nicht so gut war.

Die Kärntner Seele im Wandel der Zeit

Als gebürtiger Kärntner, der fest entschlossen ist, seiner Heimat treu zu bleiben, blickt Drobesch mit einer besonderen Perspektive auf die Entwicklung des Bundeslandes. Er sieht Kärnten nicht als isolierte Insel, sondern als Teil eines großen historischen Gefüges, das sich in den letzten 175 Jahren massiv transformiert hat. Dabei geht es ihm nicht nur um wirtschaftliche Kennzahlen, sondern um das Lebensgefühl einer ganzen Region, die zwischen Tradition und radikaler Modernisierung schwankt.

„Speed kills“ – Das Diktat der Beschleunigung

Warum aber fühlen sich heute so viele Menschen unglücklich oder ausgebrannt, obwohl wir in Frieden und materiellem Überfluss leben? Für Drobesch liegt die Antwort im Faktor Zeit. Alles muss schneller gehen, effizienter sein und sofort passieren. Er zieht einen plastischen Vergleich heran: Wo man vor 100 Jahren noch ein volles Jahr brauchte, um ein Gebäude zu errichten, schafft man das heute in drei Monaten. „Speed kills. Die Geschwindigkeit im Arbeitsbereich hat sich enorm potenziert“, so der Historiker. Er sieht darin eine Gefahr für die menschliche Natur an sich. Der Mensch sei für dieses Tempo schlichtweg noch nicht – oder vielleicht auch niemals – geschaffen. „Das führt dann eben zu Phänomenen des Burnout, psychischer Erkrankungen etc.“, führt er weiter aus.

©Studiohorst Werner Drobesch sprach in seinem Vortrag auch über die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.

Die Zäsur der Pandemie und der moderne Lifestyle

Ein weiterer massiver Einschnitt war die Corona-Zeit, die laut Drobesch eine ganze Generation geprägt hat. Er ordnet sie historisch ein und betont, dass man ein Ereignis dieser Tragweite seit über 100 Jahren nicht mehr gekannt hat. Die psychologische Wirkung war im 21. Jahrhundert eine völlig andere, da sie auf eine Gesellschaft traf, die tiefgreifende Einschränkungen im Alltag kaum noch gewohnt war. Er formuliert es diplomatisch: „Natürlich hat die Corona-Pandemie jetzt seitens der Politik außerordentliche Maßnahmen erfordert, die die individuelle Bewegungsfreiheit eingeschränkt hat“. In einer Welt, deren Lifestyle auf absoluter Freiheit und ständiger Verfügbarkeit basiert, führte diese „Einengung“ zwangsläufig zu heftigen Konflikt- und Reibungssituationen im Lebensalltag der Menschen.

Der Mensch als letzte Kontrollinstanz

Am Ende des Gesprächs richtet sich der Blick nach vorn auf das Thema Digitalisierung. Wir befinden uns in einer Zeit, in der sich das Rad durch Rechenleistung und künstliche Intelligenz noch schneller dreht und Schüler ihre Hausaufgaben bereits per ChatGPT erledigen. Drobesch bleibt hier jedoch betont gelassen. Für ihn ist die KI eine Technologie wie einst das Auto, die Bahn oder das Telefon – ein „sehr nützliches Werkzeug“, das aber eine klare Grenze hat. Er ist überzeugt, dass die Technik trotz aller Brillanz immer wieder Schwächen aufweist, die nur durch menschliche Kritikfähigkeit korrigiert werden können. Sein Fazit zur technologischen Zukunft lautet daher: „Die künstliche Intelligenz wird nie alles allein machen können. Es wird am Ende als prüfende Instanz noch immer der wissende Mensch gebraucht.“

Über Professor Werner Drobesch: Ao. Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Werner Drobesch ist ein renommierter österreichischer Historiker, der vor allem durch seine langjährige Lehrtätigkeit und Forschung an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt bekannt wurde. Geboren im Jahr 1957 in Klagenfurt, blieb er seiner Heimatstadt sowohl akademisch als auch persönlich eng verbunden. Nach seinem Lehramtsstudium der Geschichte und Germanistik, das er 1980 abschloss, war er zunächst als AHS-Lehrer tätig, bevor er 1988 als Assistent an das Institut für Geschichte der Universität Klagenfurt wechselte. Dort leitete er später die Abteilungsleitung für Neuere und Österreichische Geschichte. Seine wissenschaftliche Laufbahn ist geprägt von einer tiefgehenden Auseinandersetzung mit der Regional-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 1987 promovierte er über politische Vereine in Kärnten, gefolgt von einer wegweisenden Habilitation im Jahr 2002, die sich mit der Agrarrevolution und der Grundentlastung in den innerösterreichischen Ländern befasste. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen neben der allgemeinen österreichischen Geschichte auch spezialisierte Themen wie das Wirken der Jesuiten sowie die Epochen der Reformation und Gegenreformation.

„Wirtschaft im Wandel erleben“

Anlässlich ihres 175-jährigen Jubiläums präsentiert die Wirtschaftskammer Kärnten in ihrem Klagenfurter Foyer eine umfassende Ausstellung, die den Bogen von der Gründung der Handelskammer im Jahr 1851 bis hin zur modernen Interessenvertretung der Gegenwart spannt. Unter dem Titel „Wirtschaft im Wandel erleben“ werden zentrale Meilensteine der Kärntner Wirtschaftsgeschichte greifbar gemacht. Die Schau beleuchtet dabei nicht nur rechtliche Grundlagen und den institutionellen Aufbau, sondern auch prägende Epochen wie den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und den strukturellen Wandel der vergangenen Jahrzehnte.

©Studiohorst WK-Direktor Meinrad Höfferer, WK-Präsident Jürgen Mandl und Ao. Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Werner Drobesch.

Aus der Geschichte für die wirtschaftliche Zukunft lernen

WK-Präsident Jürgen Mandl betont dabei die Bedeutung der Verbindung von Herkunft und Zukunft: Die Ausstellung soll aufzeigen, welche Lehren aus der Geschichte für die künftige Sicherung des Wirtschaftsstandorts gezogen werden können. Angesichts globaler Herausforderungen wie dem internationalen Wettbewerb und dem Fachkräftemangel fungiert die Kammer heute als moderner Dienstleister, der verlässliche Rahmenbedingungen für die Betriebe schafft.

©WKK I Helge Bauer WK-Präsident Jürgen Mandl betont, wie wichtig die Verknüpfung von Herkunft und Zukunft ist.

Historische Rückschau und Innovationen

WK-Direktor Meinrad Höfferer sieht in der Schau zudem einen Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Transformation von einer staatlich beaufsichtigten Kammer hin zu einer modernen Selbstverwaltungsorganisation verdeutlicht die untrennbare Verbindung zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Neben der historischen Rückschau werden daher auch aktuelle Themen wie die Internationalisierung und Digitalisierung prominent thematisiert, um die Wirtschaftsgeschichte als Fundament für zukünftige Innovationen zu begreifen.

©WKK / Helge Bauer WK-Direktor Meinrad Höfferer betrachtet die Ausstellung als Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung.