Brandeinsatz: Kärntner Osterhaufen fing Wochen später erneut Feuer

Die Feuerwehr Strassburg löschte am Montagmorgen einen brennenden Osterhaufen in St. Georgen. Der Kleinbrand wurde rasch unter Kontrolle gebracht.

Am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Strassburg gemeinsam mit der Feuerwehr St. Georgen zu einem Brandeinsatz alarmiert. Im Ortsgebiet von St. Georgen war ein zuvor weggeräumter Osterhaufen über Nacht erneut in Brand geraten.

Feuer rasch unter Kontrolle

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss an die notwendigen Nachlöscharbeiten, mit denen ein erneutes Aufflammen verhindert wurde, konnten die Feuerwehren die Einsatzstelle verlassen und wieder in die Rüsthäuser einrücken. Im Einsatz standen die Mitglieder der Feuerwehren St. Georgen/Strassburg und Strassburg.