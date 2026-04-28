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/ ©Montage: Canva & ÖRK / Kellner Holly Thomas
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Mitglied des Roten Kreuzes vor einer Haustür.
Nach einem Sturz aus sechs Metern Höhe musste eine Seniorin vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Wolfsberg
28/04/2026
Polizei berichtet

Kärntnerin (74) sperrte sich selbst aus und stürzte sechs Meter tiefe

In Wolfsberg stürzte eine 74-Jährige sechs Meter tief, nachdem sie sich kurz nach Mitternacht ausgesperrt hatte. Ein Nachbar leistete Erste Hilfe. Die Frau wurde ins LKH Wolfsberg gebracht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)

Ein versuchter „Wohnungseinbruch“ in die eigenen vier Wände endete für eine Pensionistin in Wolfsberg im Krankenhaus. Die 74-Jährige hatte sich kurz nach Mitternacht versehentlich ausgesperrt, nachdem sie ihre Wohnung wegen einer Lärmbelästigung verlassen hatte.

Wollte in Wohnung klettern

In der Hoffnung, über den Innenhof ein offenes Fenster zu erreichen, wagte sie den Weg über die Brüstung. Dabei stürzte sie jedoch sechs Meter tief auf den harten Boden. Nach der Erstversorgung durch einen aufmerksam gewordenen Nachbarn und den Rettungsdienst wurde sie ins LKH Wolfsberg gebracht.

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