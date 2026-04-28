Teixlbucht: Neue Badehäuser für den Wörthersee-Tourismus entstehen

Am Wörthersee wird kräftig investiert: In der Maria Wörther Teixlbucht entstehen derzeit neue Badehäuser. Gustav Wenger investiert rund 2,5 Millionen Euro, um den regionalen Tourismus zu fördern, wie aus einem Bericht hervorgeht.

Nachdem eine jahrzehntealte Genehmigung für einen deutlich größeren Bau bewusst nicht genutzt wurde, realisiert Eigentümer Gustav Wenger nun ein kleinteiligeres Projekt in enger Abstimmung mit der Ortsbildkommission.

Nachdem eine jahrzehntealte Genehmigung für einen deutlich größeren Bau bewusst nicht genutzt wurde, realisiert Eigentümer Gustav Wenger nun ein kleinteiligeres Projekt in enger Abstimmung mit der Ortsbildkommission.

An der Süduferstraße entlang des Wörthersees herrscht derzeit rege Betriebsamkeit: In der Teixlbucht in der Gemeinde Maria Wörth entstehen zwei neue Badehäuser sowie zwei Nebengebäude. Bauherr Gustav Wenger, Eigentümer einer 65.000 Quadratmeter großen Liegenschaft samt Appartements und einer 2.000 Quadratmeter großen Uferfläche, investiert rund 2,5 Millionen Euro in das Projekt. Gegenüber der Kleinen Zeitung betonte der ehemalige Erbe der Senfmarke Wenger, dass er mit diesem Vorhaben den Tourismus in der Region ankurbeln möchte.

„Passt nicht ins Landschaftsbild“

Die Bauarbeiten finden auf einer Fläche statt, die als Grünland Bad gewidmet ist. Die Planung der jeweils 50 Quadratmeter großen Badehäuser und der kleineren Nebengebäude erfolgte in enger Abstimmung mit der Ortsbildkommission und wurde offiziell bewilligt, was auch Bürgermeister Markus Perdacher im Bericht bestätigte. Bemerkenswert ist, dass für den Uferstreifen bereits seit 30 Jahren eine Genehmigung für ein deutlich größeres Gebäude vorlag, die Wenger jedoch verstreichen ließ. „Das wurde bewusst nie errichtet, weil es nicht ins Landschaftsbild passen würde“, so Wenger im Medienbericht.