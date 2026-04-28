Waldbrand im Lesachtal: Erster Lichtblick für B111-Sperre

Nachdem der verheerende Waldbrand im Kärntner Lesachtal am Sonntag eingegrenzt werden konnte, konzentrieren sich die Einsatzkräfte seit Montag auf die aufwendige Bekämpfung von Bodenfeuern. Seit den frühen Morgenstunden des Dienstags ist zudem die F-KAT-Bereitschaft 3 aus Klagenfurt vor Ort, um die lokalen Feuerwehren zu unterstützen. „Dank der intensiven Arbeit der vergangenen Tage konnte die Ausbreitung bereits eingedämmt werden. Unsere Aufgabe bestand vor allem darin, wiederaufflammende Glutnester und versteckte Hot-Spots zu bekämpfen – teils tief unter der Oberfläche glosende Brandstellen, die nur mit viel Einsatz und Taktik vollständig gelöscht werden konnten“, so die Einsatzkräfte.

„Jeder Tropfen hilft“

Ein Regenschauer am Montagabend brachte zudem eine erste leichte Entspannung der Lage. Bürgermeister Bernhard Knotz betont jedoch gegenüber 5 Minuten, dass die Arbeit weiterhin körperlich extrem fordernd bleibt, da die gesamte Fläche händisch bearbeitet werden muss: „Gestern am Abend hat es zudem geregnet, das hat die Sache ein wenig beruhigt, jeder Tropfen hilft. Zum teil haben wir das Problem, dass die umgekippten Bäume unterhalb brennen, ein Löschen von oben hat somit wenig Wirkung. Das ist die Knochenarbeit.“

©FF Tröpolach Die Einsatzkräfte sind weiterhin beschäftigt.

Verkehrssituation auf der B111

Ein kritischer Punkt bleibt die Sperre der B111 zwischen St. Lorenzen und Maria Luggau, die bereits seit Freitag besteht. Pendler und Reisende müssen weiterhin über die B100 und Lienz ausweichen. Grund für die anhaltende Sperre ist neben den Löscharbeiten vor allem die Gefahr durch loses Geröll im steilen Gelände. Um die wichtige Verkehrsverbindung zeitnah wieder zu öffnen, wurden bereits erste Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Betonwände mit Gittern sollen die Fahrbahn vor herabstürzendem Material schützen. Bürgermeister Knotz zeigt sich hinsichtlich des Zeitplans vorsichtig positiv: „Die Maßnahmen haben heute bereits begonnen. Ende der Woche wollen wir die Straße hoffentlich wieder freigeben, einspurig und mit Ampelregelung, wir sind optimistisch, dass das zügig voranschreitet.“ Abschließend richtete er einen Dank an das Land für die rasche und tatkräftige Unterstützung. Bis zur offiziellen Freigabe bleibt die Umleitung über Osttirol jedoch unumgänglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 09:19 Uhr aktualisiert