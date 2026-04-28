Wassermangel: Regen bringt kaum Entlastung für Kärnten und Osttirol

In Kärnten und Osttirol herrscht extreme Trockenheit mit deutlichen Niederschlagsdefiziten. Der Wasserdruck in einigen Gemeinden sinkt bereits. Kurze Regenschauer bringen kaum Entspannung.

Die anhaltende Trockenheit in Kärnten und Osttirol erreicht eine kritische Phase. Während ein aktuelles Tiefdruckgebiet zwar für leichte Niederschläge sorgt, bleibt die Lage für die Natur und vor allem für die Wasserversorgung angespannt. In ersten Gemeinden wird der Wassermangel bereits physisch spürbar – wir haben berichtet.

Rekordverdächtige Defizite

Die statistische Bilanz des bisherigen Jahres ist ernüchternd. Laut Meteorologen sind die Niederschlagsmengen weit unter dem langjährigen Durchschnitt geblieben: „Im südlichen Oberkärnten und in den westlichen Nockbergen kommen stellenweise zehn bis 20 Liter pro Quadratmeter zusammen, in weiten Teilen Kärntens und Osttirols bleibt es bei weniger als zehn Litern“, erklärt Meteorologe David Kaufmann von Tauernwetter. Besonders dramatisch stellt sich die Situation an markanten Messpunkten dar: In Klagenfurt fehle laut ihm rund 51 Prozent des üblichen Niederschlags, auf der Villacher Alpe liege das Minus sogar bei 58 Prozent.

©Tauernwetter In ersten Gemeinden wird der Wassermangel bereits physisch spürbar.

Sinkender Wasserdruck in den Gemeinden

Die ausbleibenden Niederschläge haben direkte Auswirkungen auf die Infrastruktur. Da die Quellschüttungen seit Wochen rückläufig sind, berichten erste Bürgermeister bereits von einem spürbaren Nachlassen des Wasserdrucks in den Leitungen. Zwar ist die Trinkwasserversorgung aktuell noch gesichert, doch die Behörden mahnen zur Vorsicht. Bürger werden aufgerufen, Wasser beim Befüllen von Pools oder der Gartenbewässerung bewusst einzusparen.

Keine nachhaltige Entspannung in Sicht

Fest steht: Der aktuelle Regen wird die Defizite nicht ausgleichen können. Um die Reserven im Grundwasser nachhaltig aufzufüllen, wären andauernde, flächendeckende Regenfälle nötig. „Das kurze Regenintermezzo am Dienstag und am Mittwoch wird an dieser Lage wenig ändern“, so Kaufmann. Nach dem Abzug des schwachen Tiefs zum Wochenende deutet sich bereits der nächste Hochdruckeinfluss an, der die Trockenperiode weiter verlängern dürfte.

©Tauernwetter Der aktuelle Regen wird die Defizite nicht ausgleichen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 10:12 Uhr aktualisiert