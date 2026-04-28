Tauerntunnel wird gesperrt: Sanierung beginnt

Die ÖBB startet mit den Vorbereitungen für die zweite Etappe der umfassenden Sanierung des Tauerntunnels. Von 8. Februar bis 9. Juli 2027 muss dieser vollständig gesperrt werden.

Mit der Modernisierung investieren die ÖBB gezielt in eine leistungsfähige, sichere und zukunftsfitte Tauernachse. Trotz der Sperre der Tauernbahn stellen die ÖBB während der gesamten Bauzeit die Mobilität für Fahrgäste sicher. Bereits ab Herbst 2026 beginnen vorbereitende Maßnahmen, welche aber ohne Einschränkungen für Fahrgäste erfolgen.

Schienenersatz für Fahrgäste

Zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee verkehren Direktbusse im stündlichen Takt. Für Reisende zwischen Salzburg und Bad Gastein wird zwischen Schwarzach-St. Veit und Bad Gastein ebenfalls ein stündlicher Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auf der Strecke Mallnitz-Obervellach – Spittal-Millstättersee fahren Fernverkehrszüge im Zweistundentakt und zwischen Spittal-Millstättersee und Villach kommt es zeitweise zu Fahrplananpassungen.

Erneuerungen und Barrierefreiheit

Im Zuge der Bauarbeiten wird auch die Autoschleuse Tauernbahn modernisiert. Die gesamte Infrastruktur im Zufahrtsbereich wird erneuert und technisch aufgerüstet. Der Ticketkauf und Abfertigungsprozess werden digitalisiert und auf Selbstabfertigung umgestellt. Auch die Barrierefreiheit wird durch eine neue Rampe und einen überdachten Wartebereich im Zugang am Bahnhof Mallnitz-Obervellach verbessert. Die Autoschleuse Tauernbahn nimmt ihren Betrieb mit 10. Juli 2027 wieder auf. Zusätzlich wird ein Shuttle‑Dienst für Pendler und Radfahrer angeboten. Jahreskarten der Autoschleuse gelten auch in diesen Shuttle‑Bussen.