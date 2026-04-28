Technischer Defekt vermutet: Radlader begann im Lavanttal zu brennen

Ein technischer Defekt löste am Dienstagmorgen im Bezirk Wolfsberg einen Brand an einem Radlader aus. Mehrere Feuerwehren konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen.

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf einem Betriebsgelände im Bezirk Wolfsberg zu einem Fahrzeugbrand während laufender Arbeiten. Ein 39-jähriger Mann war gegen 5:45 Uhr damit beschäftigt, mit einem Schaufelradlader Holzrinde zu transportieren, als die Maschine im Bereich eines kurzen Anstiegs plötzlich stoppte. Zuvor hatte eine Kontrollleuchte aufgeleuchtet und der Motor schaltete sich automatisch ab.

Flammen kamen aus dem Motorraum

Kurze Zeit später schlugen Flammen aus dem Motorraum des Fahrzeugs. Der Arbeiter versuchte umgehend, das Feuer mit der am Radlader installierten Löschanlage zu bekämpfen, was jedoch nicht gelang. Die daraufhin verständigte Betriebsfeuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern.

Schadenshöhe noch unklar

Nach ersten Erkenntnissen wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet. Neben Beamten der Polizeiinspektion St. Leonhard standen die firmeneigene Betriebsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard und Reichenfels mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz. Informationen über die genaue Schadenshöhe liegen aktuell noch nicht vor.