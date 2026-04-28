Abrechnung mit Fehlern: Kärntner Mieter bekommen hunderte Euro zurück

Ein aktueller Fall der Arbeiterkammer (AK) Kärnten verdeutlicht, dass sich ein genauer Blick auf die jährliche Betriebskostenabrechnung finanziell massiv lohnen kann. Die Expertinnen und Experten der Kammer stießen bei der Überprüfung eines Mehrparteienhauses auf systematische Fehler, die weit über einen Einzelfall hinausgehen.

Verfristete Forderungen und doppelte Posten

Ausgangspunkt war der Bericht eines Mieters, der erst 2025 mit einer Nachforderung für das Jahr 2023 konfrontiert wurde. Michael Tschamer, Referatsleiter Mietrecht & Wohnen, stellt dazu klar: „Die darin enthaltene Nachforderung von 413,87 Euro war rechtlich bereits verfristet“. Doch die Prüfung der Unterlagen brachte noch gravierendere Mängel ans Licht. Insbesondere bei den Servicekosten für die Heizung im Jahr 2024 gab es Unstimmigkeiten: Hier wurden identische Leistungen sowohl über monatliche Pauschalen – 169,12 Euro – als auch zusätzlich über eine separate Jahresrechnung – etwa 2.029,44 Euro – abgerechnet, wie die AK berichtet.

Erfolg für alle Hausbewohner

Die Intervention der AK zwang die Vermietergesellschaft zum Einlenken. Neben dem betroffenen Mieter, der seine verfristete Zahlung zurückerhielt, profitiert nun das gesamte Haus von der Korrektur. Da die Doppelverrechnung systematisch erfolgte, erhalten sämtliche Bewohner Gutschriften. Für eine durchschnittliche Wohnung mit etwa 80 Quadratmetern bedeutet dies eine Rückzahlung von rund 160 Euro brutto. AK-Präsident Günther Goach sieht in diesem Erfolg eine klare Botschaft an alle Verbraucher: „Dieser Fall zeigt, wie wichtig die Kontrolle der jährlichen Abrechnungen ist. Wir raten allen Mieterinnen und Mietern, bei sprunghaften Anstiegen von Betriebskosten oder verspäteten Abrechnungen hellhörig zu werden und sich kostenlos an uns zu wenden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 10:54 Uhr aktualisiert