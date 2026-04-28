„Jederzeit bereit zu töten“: Strengste Bewachung für Villach-Attentäter

In Klagenfurt beginnt der Prozess gegen einen Terrorverdächtigen unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Der Angeklagte gilt als extrem gewaltbereit und wird in der Justizanstalt streng isoliert.

Laut Anstaltsleitung gilt der Mann als der gefährlichste Insasse, der jemals in einem Kärntner Gefängnis untergebracht war.

Laut Anstaltsleitung gilt der Mann als der gefährlichste Insasse, der jemals in einem Kärntner Gefängnis untergebracht war.

Am 27. und 28. Mai steht das Landesgericht Klagenfurt im Zeichen extremer Sicherheitsvorkehrungen. Ein zum Tatzeitpunkt 23-jähriger Syrer muss sich wegen schwerster Vorwürfe verantworten: Terroristische Straftaten, Mord, Mordversuch sowie die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und kriminellen Organisation.

„Gefährlichste Häftling, den wir je hatten“

Der Angeklagte, der sich seit über einem Jahr in der Justizanstalt (JA) Klagenfurt in Untersuchungshaft befindet, gilt als unberechenbar. Josef Gramm, Leiter der JA Klagenfurt, zeichnet ein drastisches Bild des Insassen in Medienberichten: „Unsere Beobachtung ist, dass er jederzeit bereit ist, Menschen zu töten oder zu verletzen. Er ist mit Abstand der gefährlichste Häftling, den wir in Kärnten je hatten.“ Sämtliche Versuche der Deradikalisierung seien laut den Berichten bislang ohne Erfolg geblieben. Der Mann werde vollständig von anderen Insassen abgeschottet, um jegliches Risiko zu minimieren.

Alltag in der Hochsicherheitszelle

Die Gefährlichkeit des Mannes zeigt sich im Gefängnisalltag zudem durch ständige Versuche, alltägliche Gegenstände zu instrumentalisieren. Laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ wurden die Haftbedingungen daher massiv verschärft: „Alle Gegenstände, die man ihm gibt, versucht er als Waffe umzubauen. Er zerstört zum Beispiel Fernbedienungen und macht spitze Gegenstände daraus. Er hat Fernseher kaputt gemacht und dagegen getreten.“ Die Konsequenz: Der Häftling erhält lediglich weiches Einweg-Besteck und Pappteller. Seine Zelle ist videoüberwacht, das Inventar – inklusive des Bettes – ist fest im Boden verankert. „Es wurde alles entfernt, was er missbräuchlich verwenden kann“, so die Schilderungen aus der Justizanstalt.

Anklage: Terroristischer Vorsatz

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wirft dem Mann vor, bei seinen Taten am 15. Februar gezielt gehandelt zu haben. In der Anklageschrift heißt es: „Er handelte mit dem Vorsatz, die Zivilbevölkerung, die nicht den Zielen der terroristischen Vereinigung des Islamischen Staats folgt, auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern.“ Während das Gericht nun über die weitreichenden Vorwürfe entscheidet, gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 11:22 Uhr aktualisiert