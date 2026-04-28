Wirbel um Kärntner Lehrer: Eltern berichten von Handgreiflichkeiten

An einer Schule in Kärnten sorgen Berichte über mutmaßliche Übergriffe für Unruhe. Elternvertreter werfen einem Lehrer unangemessene Reaktionen vor, die Sache werde zudem intern untersucht, heißt es gegenüber 5 Minuten.

Die internen Ermittlungen zur Klärung der widersprüchlichen Schilderungen laufen bereits, während die Bildungsdirektion bislang keine Kenntnis von den Vorwürfen hat.

Die internen Ermittlungen zur Klärung der widersprüchlichen Schilderungen laufen bereits, während die Bildungsdirektion bislang keine Kenntnis von den Vorwürfen hat.

An einer Kärntner Bildungseinrichtung schlagen derzeit schwere Anschuldigungen gegen einen Lehrer hohe Wellen. Während die Leitung bereits interne Prüfungen eingeleitet hat, zeichnen Elternvertreter ein düsteres Bild: Von einer mutmaßlichen Tätlichkeit sowie verbalen Entgleisungen gegenüber der Schülerschaft ist die Rede.

Eskalation im Schulflur?

Besonders ein Vorfall sorgt für Bestürzung: Ein Schulkind soll die Lehrperson „im Vorbeigehen versehentlich gestreift haben“, woraufhin jene laut Augenzeugen gewaltsam reagiert haben soll. Die Mauer des Schweigens scheint dabei hoch zu sein: Eine betroffene Mutter berichtet im Gespräch mit 5 Minuten, erst „über Umwege“ von den Geschehnissen erfahren zu haben. „Ich habe es von einer anderen Mutter erfahren, mein Kind hat es mir verschwiegen, da er selbst dachte, ich werde es ihm nicht glauben.“ Dass sich der Lehrer bereits entschuldigt haben soll, wie eine Mutter gegenüber der Redaktion bestätigt, scheint die Wogen kaum zu glätten – das Misstrauen bleibt massiv.

Schulleitung bestätigt Ermittlungen

Die Direktion bestätigt zwar, dass der Fall untersucht wird, liefert jedoch eine andere Darstellung des Kernereignisses: „Wir untersuchen diesen Fall gerade, ein Schüler ist auf einen Lehrer losgegangen, die Lehrperson hat das Kind weggestoßen.“ Gegenüber der Redaktion hieß es weiter: „Wir sind gerade am ermitteln, was tatsächlich passiert, wir sind noch am Anfang.“ Auf Nachfrage von 5 Minuten bei der Bildungsdirektion in der abgelaufenen Woche zu den Vorwürfen heißt es: „Uns ist diesbezüglich nichts bekannt.“ Welches Ende die Situation nimmt, bleibt somit vorerst unklar, es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 11:46 Uhr aktualisiert