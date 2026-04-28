280 Einsatzkräfte kämpfen gegen versteckte Glutnester im Lesachtal

Nach dem Großbrand im Lesachtal hat sich die Lage über Nacht stabilisiert. Während die F-KAT-Einheiten aus Klagenfurt bereits unterstützen, rückt die Bekämpfung hartnäckiger Bodenfeuer auf 110 Hektar in den Fokus.

Rund 280 Helfer und sechs Hubschrauber kämpfen im Lesachtal gegen verbliebene Glutnester. Für Mittwoch ist bereits die nächste Ablöse aus weiteren Bezirken geplant.

Rund 280 Helfer und sechs Hubschrauber kämpfen im Lesachtal gegen verbliebene Glutnester. Für Mittwoch ist bereits die nächste Ablöse aus weiteren Bezirken geplant.

Nachdem der verheerende Waldbrand im Kärntner Lesachtal am Sonntag unter Kontrolle gebracht werden konnte, hat sich die Lage über Nacht stabilisiert. Der Fokus liegt nun auf der mühsamen Bekämpfung von Bodenfeuern auf einer Fläche von rund 110 Hektar.

©Warmuth Matthias

So soll es weitergehen

Seit Dienstagmorgen unterstützt die F-KAT-Bereitschaft 3 aus Klagenfurt die lokalen Feuerwehren. Insgesamt sind heute rund 280 Einsatzkräfte vor Ort, unterstützt von sechs Hubschraubern des Innenministeriums und des Bundesheeres. Aufgrund des extrem steilen Geländes sichert die Bergrettung die Arbeiten ab, während das Rote Kreuz für medizinische Notfälle bereitsteht. In den vergangenen Tagen waren bereits insgesamt 1.600 Feuerwehrleute im Einsatz, für Mittwoch ist bereits die Ablöse durch weitere Einheiten aus Völkermarkt und Wolfsberg geplant.