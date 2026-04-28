280 Einsatzkräfte kämpfen gegen versteckte Glutnester im Lesachtal
Nach dem Großbrand im Lesachtal hat sich die Lage über Nacht stabilisiert. Während die F-KAT-Einheiten aus Klagenfurt bereits unterstützen, rückt die Bekämpfung hartnäckiger Bodenfeuer auf 110 Hektar in den Fokus.
Nachdem der verheerende Waldbrand im Kärntner Lesachtal am Sonntag unter Kontrolle gebracht werden konnte, hat sich die Lage über Nacht stabilisiert. Der Fokus liegt nun auf der mühsamen Bekämpfung von Bodenfeuern auf einer Fläche von rund 110 Hektar.
So soll es weitergehen
Seit Dienstagmorgen unterstützt die F-KAT-Bereitschaft 3 aus Klagenfurt die lokalen Feuerwehren. Insgesamt sind heute rund 280 Einsatzkräfte vor Ort, unterstützt von sechs Hubschraubern des Innenministeriums und des Bundesheeres. Aufgrund des extrem steilen Geländes sichert die Bergrettung die Arbeiten ab, während das Rote Kreuz für medizinische Notfälle bereitsteht. In den vergangenen Tagen waren bereits insgesamt 1.600 Feuerwehrleute im Einsatz, für Mittwoch ist bereits die Ablöse durch weitere Einheiten aus Völkermarkt und Wolfsberg geplant.