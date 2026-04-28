Nach Segelflieger-Absturz in Tirol: Identität und Startpunkt geklärt

Nach dem Segelflieger-Absturz im Wipptal steht fest: Der 79-jährige Pilot startete in Kärnten. Die Ursache für das Unglück bei Gries am Brenner wird nun mittels Obduktion untersucht.

Nachdem am Montag im Wipptal die Trümmer eines abgestürzten Segelflugzeugs entdeckt wurden, verdichten sich nun die Details zum Hergang des Unglücks. Aktuellen Berichten zufolge handelte es sich bei dem Verunglückten um einen 79-jährigen Piloten aus der Region, der seine Reise ursprünglich am Flugplatz Feldkirchen in Kärnten begonnen hatte.

Chronologie der Suchaktion

Die Rettungskräfte wurden alarmiert, nachdem das Flugzeug von italienischen Behörden als vermisst gemeldet worden war. Da die Flugroute über den Brenner vermutet wurde, konzentrierte sich die Suche schnell auf das Grenzgebiet zwischen Süd- und Nordtirol. Am Montagvormittag lokalisierte die Bergrettung schließlich das Wrack im hochalpinen Gelände bei Vinaders (Gemeinde Gries am Brenner). Für den allein reisenden Piloten kam jedoch jede Hilfe zu spät, er konnte von den Einsatzkräften nur noch leblos aus dem Wrack geborgen werden.

Ursachenforschung eingeleitet

Warum der erfahrene Einheimische mit seinem Segelflieger abstürzte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Um medizinische Ursachen oder ein technisches Versagen genauer eingrenzen zu können, wurde von der zuständigen Behörde eine Obduktion sowie eine Untersuchung des Flugzeugwracks veranlasst. Ergebnisse hierzu werden in den kommenden Tagen erwartet.