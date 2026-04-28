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/ ©Privatbrauerei Hirt
Das Bild auf 5min.at zeigt Niki Riegler mit einem Glas Bier
Mit einem Kapital von 22 Millionen Euro investiert die Privatbrauerei Hirt erfolgreich in den Ausbau ihrer Infrastruktur.
Kärnten
28/04/2026
22 Millionen Euro

22 Millionen Euro: Hirt erweitert Infrastruktur und Sortiment

Mit einem Investitionsvolumen von 22 Millionen Euro rüstet sich die Kärntner Traditionsbrauerei Hirt für kommende Generationen. Es werden neue Innovationen vorangetrieben und das alkoholfreie Sortiment erweitert.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

Mit der Eröffnung einer nachhaltigen Lager- und Logistikhalle im Jahr 2024 und der Inbetriebnahme einer modernen Flaschenwasch-, Abfüll- und Verpackungsanlage im Jahr 2025 hat die Privatbrauerei Hirt ein Kapital von insgesamt 22 Millionen Euro erfolgreich investiert. Das Fundament bleibt dabei die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern und die Stärkung der Kärntner Wertschöpfung. Seit 180 Jahren befindet sich die Privatbrauerei durchgehend in Familienbesitz.

Neuheiten auf dem Markt

Neben der Infrastruktur erweitert Hirt auch sein Produktportfolio. Um der steigenden Nachfrage nach Erfrischungsgetränken gerecht zu werden, hat die Brauerei zwei Neuheiten auf den Markt gebracht: das Hirter Tafelwasser prickelnd und die Limonade Hirter Crush Cola Zero. Seit April sind die Limonaden flächendeckend im Kärntner Lebensmitteleinzelhandel verfügbar.

Über die Brauerei

Die Privatbrauerei Hirt ist eine der ältesten Brauereien Österreichs und die einzig mittelständische unabhängige Privatbrauerei Kärntens. Im Jahr 1270 wurde sie erstmalig im Güterverzeichnis des Gurker Domkapitels erwähnt. Seit 1846 ist sie in der jetzigen Eigentümerfamilie und wird in der fünften und sechsten Generation durch Klaus Möller und Nikolaus Riegler geführt.

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